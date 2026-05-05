Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану пора признать свое поражение.

«Ирану следует вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и может быть, вы этого флага так не увидите, но им по сути уже пора вывесить белый флаг — капитулировать», — сказал он в разговоре с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос, какие действия могут привести к окончанию перемирия и возобновлению американской военной операции, Трамп заявил, что иранское руководство знает, «чего делать не нужно». Он добавил, что ему не доставляют радости удары по связанным с Ираном целям.

Как считает Трамп, Тегеран стремится заключить с Вашингтоном сделку и договориться о прекращении боевых действий. Он отметил, что принимает личное участие в переговорах с иранцами, но пожаловался на то, что «они играют в игры».

«Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] беседуют со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: «Мы не говорили с президентом». Но я только что говорил [с ними]», — посетовал Трамп.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана.

5 мая портал Axios сообщил со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве, что Трамп может распорядиться о возобновлении военной операции в Иране на этой неделе при сохранении тупика в переговорах.