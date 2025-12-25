Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, рассказал, что ненавидит принятое в России правило снимать обувь в доме. Об этом он заявил в программе RTVI «Легенда».

По словам Монсона, в России есть «довольно много обычаев», и они ему нравятся — особенно те, которые касаются семейных отношений.

«Но я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», — заявил спортсмен.

Монсон назвал себя старым человеком и отметил, что у него были травмированы спина, плечи и бедро. «Я не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день. Это правда происходит пять, шесть раз в день. Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом», — рассказал собеседник RTVI.

По словам Монсона, он вынужден снимать обувь даже в своей квартире. «Вот почему я люблю лето. Тогда я постоянно ношу шлепанцы. И когда я куда-то прихожу, я просто их снимаю и мне не нужно наклоняться, не нужно ничего делать», — пояснил спортсмен.

