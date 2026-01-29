Аномальные морозы и снегопады в январе 2026 года привели к значительному росту времени, которое пользователи проводят за чтением новостей. Согласно исследованию аналитиков платформы «Дзен», в период экстремальных холодов жители России стали посвящать просмотру новостной ленты в среднем на 25% больше времени по сравнению с периодами умеренных холодов.

Наиболее заметный рост вовлеченности наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Петропавловске-Камчатском и Татарстане. При этом интересы пользователей в регионах различались: москвичей больше интересовали новости о работе коммунальных служб и транспорта, в Петропавловске-Камчатском доминировала тема борьбы со стихией, а в Новосибирске — сообщения об экстремальных температурах и предупреждения МЧС.

Пиковая активность приходилась на вечерние часы с 18:00 до 23:00, при этом ночная аудитория в морозы также выросла на 30%. Аналитики отмечают, что в такие дни пользователи чаще возвращаются к ленте новостей, чтобы следить за обновлениями.

Повышенную активность зафиксировали и в других сервисах. В VK Клипах стали популярны теги, связанные с зимней тематикой, а через систему донатов VK Donut за период непогоды пользователи отправили авторам более 95 миллионов рублей, поддерживая блогеров и получая эксклюзивный контент.

Таким образом, экстремальные погодные условия не только повлияли на повседневную жизнь, но и заметно изменили цифровые привычки россиян, сместив фокус внимания в сторону локальной новостной и развлекательной повестки.