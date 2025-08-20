В ночь на 20 августа в Черном море завязался бой с участием десантных катеров ВСУ, беспилотников и сил обороны Крыма. Российским военным удалось отбить атаку противника и уничтожить по меньшей мере один катер, после чего оставшиеся отступили в сторону Румынии.

Об уничтожении морской техники ВСУ утром отчиталось Минобороны РФ, не приводя никаких подробностей. В сообщении говорилось, что речь идет о северо-западной части акватории Черного моря. «Силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», — отметили в ведомстве.

Позже телеграм-канал «Два майора» опубликовал подробности о ночном бое, прошедшем в 70 км от Крымского полуострова. Как говорится в сообщении канала, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку высадки десанта на газоконденсатном месторождении. Российские операторы БПЛА во время мониторинга заметили 10 десантных катеров напротив Тендровской косы. Отмечается, что такое количество катеров способно перевозить от 100 до 200 военных.

После обнаружения морской техники противника все береговые подразделения были приведены в боевую готовность.

«Противник, несмотря на удары нашей морской авиации, начал применять FPV по нашим вышкам с расстояния в 5 км, воздушную разведку ему обеспечивали аж три БПЛА «Текевер АР5» (с аэр. Вознесенск) южнее Голицынского ГКМ, а «Байрактар» висел в 45 км юго-восточнее Одессы. И все же к полуночи один из катеров ВСУ удалось уничтожить «Ланцетом», — пишут «Два майора».

Как был уничтожен второй катер, о котором сообщило Минобороны, и идет ли речь об одном и том же инциденте — не уточняется.

По информации канала «Два майора», уцелевшие катера, спасая личный состав, отступили и вышли из района боевых действий в сторону Румынии.

В 2023 году ВСУ уже предпринимали попытку высадить десант в Крыму. В августе российские военные заметили четыре катера с личным составом противника в 100 км от полуострова. После чего в небо был поднят самолет ВКС. Катера ВСУ отступили к острову Змеиный, однако один из них российской авиации уничтожить все же удалось.