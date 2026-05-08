Столичные театры и музеи подготовили специальные мероприятия к 9 мая. «Мосбилет» собрал подборку самых интересных событий, которые пройдут в городе после парада на Красной площади.

Театр Сатиры на детской сцене проведет тематическую встречу, посвященную фронтовым бригадам. Зрителям расскажут о судьбах актеров Валентины Токарской, Рафаила Холодова, Рафаила Корфа и Якова Рудина, которые выступали в 13-й и 16-й армиях под командованием Рокоссовского. Корф и Рудин погибли в окружении, а Токарская и Холодов после скитаний по лесам попали в Германию, где выступали перед военнопленными.

Театр «Человек» соединит в своей программе известные и забытые кинокартины о защитниках Отечества с классическими музыкальными произведениями. Актеры Андрей Савостьянов, Милена Цховребова, Дмитрий Филиппов и Ольга Соколовская представят сцены из фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа.

В Музее Героев Советского Союза и России (вторая площадка Государственного музея обороны Москвы) школьники смогут поучаствовать в интерактивной программе «Фронтовыми дорогами». Ребята познакомятся с солдатским бытом, образцами оружия и снаряжения Красной армии, пройдут курс молодого бойца и напишут фронтовое письмо-треугольник.

Музей Москвы приглашает на лекцию о том, как столица праздновала первый День Победы 9 мая 1945 года. Историк Андрей Горбунов расскажет о событиях, предшествовавших капитуляции Германии, и о том, как город встретил новость об окончании войны в два часа ночи.

В павильоне «Геология» на ВДНХ пройдет лекция «Растения и животные на войне». Московский музей современного искусства проведет праздничный тур по выставке «Дмитрий Лион. Идущие». Петровский путевой дворец приглашает на лекцию «Герои-Победители: летчики — крылья Красной авиации» и экскурсию по зданию, которое в советское время носило название Дворца красной авиации.