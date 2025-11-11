Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии гражданина Камеруна, который предлагал россиянам «превратить бумагу в доллары». Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Имевший ранее судимость 41-летний Ханс Таканг был признан виновным по статье «Мошенничество». Своим жертвам мужчина рассказывал об особом ритуале, известном ему одному, с помощью которого можно якобы превратить бумагу в купюры.

Как рассказал один из пострадавших, ритуал заключался в обработке рублей особым раствором, изготовленным с помощью некоего порошка, который якобы имелся в наличии только у Таканга. После этого надо было нанести полученную воду на сложенные в чемодан банкноты и выдержать их в фольге. В частности, мужчина предлагал «превратить» купюру номиналом 5 тысяч рублей в 100 долларов и 100 евро.

Осужденный показывал потерпевшим «преступный трюк», после чего получал от поверивших ему граждан деньги для своего «тайного ритуала» и возвращал полученные с помощью «ритуала» пачки денег, которые запрещал вскрывать до своего ухода. У одного из потерпевших он похитил 500 тысяч рублей, у другого — 1,25 млн рублей.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал, что мошенники могут придавать себе авторитетный облик или убеждать жертв в необходимости срочно принять решение, чтобы отключить критическое мышление и подтолкнуть к импульсивным действиям.

Эксперт также обратил внимание на то, что преступники могут пользоваться «эффектом толпы», внушая своим жертвам, что их услугами уже воспользовалось множество людей, или давить на такие эмоции, как страх, жадность, жалость и чувство вины.