МВД России предупреждает о новой схеме мошенничества при аренде жилья через популярные онлайн-площадки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, преступники используют для хищения денежных средств привлекательные с точки зрения цены объявления о сдаче квартир.

В МВД пояснили, что такие объявления размещаются на популярных интернет-сайтах. Позвонившим потенциальным арендаторам мошенники сообщают, что квартира свободна, но за нее требуется внести предоплату для бронирования. Они отправляют жертве ссылку для перевода денег.

Пройдя по этой ссылке и введя там банковские реквизиты, потерпевший подтверждает платеж в своем онлайн-банке, что приводит к списанию средств. Затем в дело вступает псевдоменеджер, который сообщает о техническом сбое платежного сервиса и требует пополнить карту на ту же сумму для «возврата» денег. В результате жертва лишается еще больших средств.

В целях безопасности в МВД рекомендуют оплачивать услуги аренды только по факту их оказания, не переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев в мессенджерах и всегда тщательно проверять отправителя подобных предложений.

Недавно в ходе прямой линии президент России Владимир Путин призвал сограждан сразу класть трубку, если при звонке с незнакомого номера с ними заводят разговор о деньгах или имуществе. По словам главы государства, принятые в 2025 году меры по борьбе с телефонными мошенниками оказались эффективными: количество совершаемых ими преступлений снизилось на 7%, а ущерб в их результате — на 33%.