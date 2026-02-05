В Астрахани мошенники оказали психологическое давление на девочку, чтобы она отнесла более 80 золотых изделий на 2,3 млн рублей из дома на кладбище и оставила на могиле. Об этом сообщается во «ВКонтакте» областного УМВД.

В конце декабря 2025 года женщина сообщила в полицию о пропаже золота. По ее словам, неизвестные мужчины звонили ее несовершеннолетней дочери и, оказывая психологическое давление, убедили ее забрать из дома все золото (более 80 изделий), отнести на кладбище и оставить на могиле.

«Злоумышленники вызвали девочки такси, чтобы она как можно быстрее доехала до указанного места. Чтобы она не рассказала о звонках родителям, мошенники убедили ее в том, что это большая тайна и должна остаться между ними», — сказано в сообщении ведомства.

Мама девочки после того, как обнаружила пропажу и расспросила дочь о произошедшем, обратилась в полицию.

«Следствием районной полиции по факту мошенничества с ущербом в 2 300 000 рублей возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ», — отметили в МВД.

Через два дня в отделение полиции пришел мужчина, который вернул похищенное золото. Он пояснил, что его наняли, как курьера, чтобы он забрал то самое золото, которое на кладбище оставила якобы невменяемая родственница заказчика.

«27 декабря 2025 года ко мне обратился человек по объявлению с просьбой забрать вещи с могилы, которые якобы его старая бабушка 92 лет, болеющая деменцией, в результате скандала, ссоры, отнесла и положила на могилу. Все его вещи — ноутбук и какие-то личные вещи», — рассказал он.

На месте мужчина не обнаружил тех вещей, о которых изначально шла речь, однако нашел пакетик с золотом, который привез домой, где снял на видео каждое из найденных изделий.

«После того, как у меня возникли подозрения, что в этом деле участвуют, скорее всего, мошенники, и кто-то был обманут, я запросил паспорт у этого человека, чтобы он подтвердил свою личность — кому я буду передавать это золото потом», — сообщил он.

По его словам, после этого собеседник «начал юлить», не показывал документов, удостоверяющих личность, и стал реже выходить на связь. Тогда мужчина понял имеет дело с мошенниками, после чего решил обратиться в полицию.

По словам потерпевшей, пропавшее золото было возвращено в полном объеме. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина был награжден руководством городского УМВД за бдительность и активную гражданскую позицию. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела, ведутся работы по определению всех обстоятельств и круга причастных к преступлению лиц.