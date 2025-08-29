Из-за разгерметизации во время перекачки газа из газовоза произошел пожар на АЗС, расположенной вблизи села Сулевкент в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по республике.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Хасавюртовского района, в начале произошла искра, за которой последовал взрыв с последующим возгоранием, пишет ТАСС. На снятом очевидцем видео, опубликованном в телеграм-канале «Тут Дагестан», видно как во время пожара произошел мощный взрыв.

Сообщение о происшествии на заправке поступило в 16:12 по местному времени по системе 112, уточняется на сайте МЧС. В ведомстве рассказали, что прибывшие на место пожарные подразделения локализовали пожар на площади 400 квадратных метров, устранив угрозу распространения огня на частный жилой дом, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту возгорания, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СК по республике.

«По предварительной информации, 29 августа 2025 года на автозаправочной станции в с. Сулевкент Хасавюртовского района произошло возгорание машины», — говорится в тексте официального сообщения.

На место происшествия выехали следователи, по итогам проведенной ими проверки будет принято процессуальное решение. В региональной прокуратуре также рассказали о начале проверки в связи с возгоранием на АЗС.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности на объекте», — говорится в заявлении прокуратуры.

По результатам проверки будет рассматриваться вопрос о необходимости прокурорского реагирования.

Как отмечает «КП-Северный Кавказ», в администрации Сулевкента сообщили, что после пожара на заправке было решено отправить всех сотрудников домой, так как здание администрации расположено рядом с АЗС.

Телеграм-канал 112 сообщил об угрозе перехода огня на подземный резервуар. По данным телеграм-канала Shot, в результате взрыва с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

Руководитель республиканского центра управления регионом Исрафил Исрафилов, в свою очередь, заявил в своем телеграм-канале, что информация о четырех пострадавших не подтверждается.

Ранее 29 августа в ГУ МЧС по республике сообщили о пожаре на АЗС рядом со въездом на территорию села Верхнее Казанище Буйнакского района, в результате которого пострадал оператор заправочной станции.

Мужчина был госпитализирован с ожогами конечностей и спины. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил здание операторской и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.