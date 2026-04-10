Во Владикавказе произошел мощный взрыв на складе пиротехники, восемь человек пострадали.

Обновление. Число пострадавших в результате взрыва пиротехники во Владикавказе увеличилось до 14, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Два человека погибли, их тела извлекли из-под завалов.

«Поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок», — сообщили в МЧС Северной Осетии.

В результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, заявили в ведомстве. Их госпитализировали. Как минимум двоих пострадавших достали из-под завалов, врачи оценивают их состояние как тяжелое, пишет Baza. В числе пострадавших — сотрудники магазина пиротехники, сообщает Shot.

По данным Shot и Baza, взрыв произошел на складе пиротехники на улице Августовских событий, после этого начался пожар. Также загорелся расположенный рядом магазин стройматериалов. Причиной взрыва стала детонация фейерверков, указывает Shot.

К месту происшествия направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности, ведется тушение пожара и разбор завалов, добавили в ведомстве.

В результате взрыва возник столб черного дыма высотой примерно 30 м, его видно за сотни метров от места ЧП. Очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках».

На место прибывают медики, экстренные службы и правоохранители. На складе пиротехники после взрыва продолжается детонация фейерверков, из-за этого пожарные пока не могут приступить к тушению пожара, передает Baza.

Здание на улице Августовских событий частично разрушено после взрыва, пишет Mash. Вокруг него на десятки метров разбросаны бетонные плиты и куски бетона, обломками повреждено около десяти машин. У складских помещений в эпицентре взрыва полностью обрушился фасад, отмечает Baza.

Рядом с местом взрыва началась эвакуация соседних зданий, передает Shot.

«Людей уводят в подвалы, или же просят как можно скорее покинуть опасную зону», — говорится в сообщении.

Магазин фейерверков, в котором прогремел взрыв во Владикавказе, получал предупреждения из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает Shot. Как утверждает телеграм-канал, вся пиротехника хранилась в необорудованном месте.

В ночь на 10 апреля Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропорту Владикавказа. Утром ограничения были сняты.