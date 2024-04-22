Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить поступившую к ней информацию о «неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения» в отношении заключенных колонии особого режима «Черный дельфин».Об этом она пишет в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, она взяла ситуацию в ИК-6 Оренбурской области под «особый контроль». «Спасибо Татьяне Николаевне», — написала в своем телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, которая и отправляла Москальковой полученное из колонии обращение с жалобами на пытки.

Правозащитница уточнила, что отбывающие пожизненный срок в «Черном дельфине» пожаловались на избиения, пытки и регулярные физические наказания за «малейшую оплошность» — например, за невыполненный план на производстве.

«Одна из форм пыток — требование стоять в позе “ласточки” по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», — рассказала Меркачева.

Другие детали и подробности правозащитница изложила в колонке для «Московского комсомольца», подчеркнув, что в присланном ей обращении заключенных указаны конкретные фамилии.

Она особо отметила, что ИК-6 от имени регионального уполномоченного по правам человека курирует главный специалист отдела по организации приема и рассмотрению жалоб и обращений граждан Александр Губарев — бывший глава отдела безопасности «Черного дельфина».

По словам Меркачевой, Губарев упоминается на сайте оренбургского омбудсмена — и одновременно на некоторых сайтах, связанных с ФСИН, назван заместителем начальника колонии.

«Рассчитывать на то, что бывший руководитель самой суровой тюрьмы в России стал настоящим правозащитником, можно, но звучит это немного фантастически», — прокомментировала эту ситуацию член СПЧ.

Меркачева добавила, что запросила у оренбургского уполномоченного по правам человека Анатолия Чадова разъяснения в связи с выбором Губарева в качестве куратора «Черного дельфина», но пока не получила ответа.

По словам правозащитницы, аналогичная ситуация была в Кировской области, где в аппарате регионального омбудсмена работал экс-сотрудник ФСИН, который «вкладывал уполномоченному интересные мысли в момент проверки».

«Например, слепой осуженный рассказывал, как его заставляют ноги целовать сотрудники и представляться женским именем, а УПЧ региона на это: так у него же статья нехорошая, человек он плохой. Он-то да, но он же наказан. И чем тогда лучше те, кто с ним так поступает?» — рассуждает Ева Меркачева.

«Черный дельфин» — это исправительная колония особого режима, где отбывают наказание осужденные на пожизненные сроки лишения свободы, но в ней также есть блок строгого режима и колония-поселение. Оренбургская ИК-6 находится в Соль-Илецке на месте дореволюционного Илецкого острога, название она получила в честь изготовленной заключенными скульптуры черного дельфина, которая установлена в фонтане во дворе колонии.

Меркачева отмечает, что в «Черном дельфине» сидят и те, «чьими именами пугают», и «совершившие преступления на бытовой почве», и члены ОПГ 1980-1990-х годов, и переведенные из других колоний для пожизненно заключенных из-за недовольства условиями там.

В «Черном дельфине» сейчас отбывают пожизненные сроки:

«казанский стрелок» Ильназ Галявиев — за стрельбу в школе, жертвами которой стали семеро учеников и двое учителей,

экс-мэр Махачкалы Саид Амиров — за организацию заказного убийства,

бывший начальник службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин — за организацию нескольких убийств,

Иса Зайнудинов и Алисултан Салихов — за организацию теракта в Буйнакске в 1999 году,

Олег Костарев — за взрыв самодельной бомбы на Черкизовском рынке в Москве, при котором погибли 14 человек,

Тамарлан Алиев — за подрыв жилого дома в Махачкале в 1998 году, жертвами которого стали 19 человек,

лидер казанской ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов (Раджа) и его подельник Ринат Фархутдинов (Ринтик) — за 12 убийств,

«Тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков — за изнасилование 37 девочек, убийство трех детей и одной женщины,

Вадим Ершов из Красноярского края — за убийство 19 человек,

«Архангельский Чикатило» Сергей Шипилов — за убийство 12 женщин,

«Ростовский Чикатило» Владимир Муханкин — за убийство восьми человек,

Владимир Николаев из Новочебоксарска — за убийство двух человек и каннибализм,

Сергей Виноградов из Екатеринбурга — за убийство трех человек, включая двух детей.

В оренбургской ИК-6 заключенных стараются изолировать от контактов друг с другом. В камерах их содержат по два-четыре человека, но некоторых — в одиночках. За ними постоянно ведется видеонаблюдение, на ночь свет не выключается. Внутри камер установлены дополнительные решетки, не позволяющие заключенным подходить к дверям и окнам. На прогулку их выпускают в «каменный мешок» с зарешеченным верхом.