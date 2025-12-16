В Россию с территории Украины вернулись 15 человек из 11 семей, проживающих в Москве, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Астрахани и Тюмени. Воссоединение произошло на белорусско-украинской границе 16 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Россия, со своей стороны, вернула на родину 15 граждан Украины из 11 семей. Также две страны обменялись письмами для военнопленных, а омбудсмены обсудили дальнейшее взаимодействие в гуманитарной сфере, рассказала она.

«Сегодня на белорусско-украинской границе произошло то, ради чего стоит работать, верить, надеяться. <…> Объятия, сквозь которые невозможно было проронить ни слова. Слезы, в которых смешались годы тревоги и мгновения счастья. Улыбки — как лучи света после долгой тьмы», — описала Москалькова атмосферу воссоединения семей.

Как уточняет ТАСС, в Россию вернулись 12 женщин и трое мужчин, большинство из них — пожилые люди.

Москалькова поблагодарила российского президента Владимира Путина «за неустанное внимание к гуманитарной проблематике и личную заботу о судьбах людей», а также Международный Комитет Красного Креста — «за профессионализм, нейтральность и преданность делу воссоединения семей».

По словам Москальковой, отдельную роль в процессе сыграли российские спецслужбы, а также власти Беларуси. «Ваша четкая, слаженная работа, уважение к человеческому достоинству и стремление помочь сделали это чудо возможным», — обратилась она к ним.

До этого российский омбудсмен сообщала о воссоединении семи российских и украинских семей в сентябре.

В октябре Москалькова отчиталась о возвращении в Россию 10 жителей Суджанского района Курской области и еще 10 россиян, которые находились в специализированных учреждениях на территории Украины. На тот момент, по ее словам, на Украине продолжали удерживать еще 13 курян.