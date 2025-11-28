Β Москве будут судить 69-летнюю местную жительницу, которая пыталась организовать убийство собственного супруга на почве взаимных конфликтов, обусловленных разводом, и пообещала за это заплатить своему знакомому 5 млн рублей. О передаче дела в суд сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным следствия, основной причиной, по которой женщина начала строить планы заказного убийства мужа, стал раздел имущества в ходе бракоразводного процесса. Сначала она обратилась к своему знакомому и попросила собрать данные о предполагаемой жертве и сама рассказала все, что знала о состоянии здоровья супруга и имеющихся у него заболеваниях.

Заказчица высказала пожелание — чтобы убийство выглядело как естественная смерть, вызванная остановкой сердца на фоне имеющихся у ее мужа проблем со здоровьем. Она потребовала, чтобы исполнитель устроил отравление ядовитым веществом.

Βместо выполнения указаний заказчицы ее знакомый обратился в правоохранительные органы и рассказал о ее просьбе. Силовики взяли ситуацию под контроль — и, в частности, отслеживали передачу аванса за убийство — наличных на сумму 1 млн рублей.

Βскоре исполнитель сообщил заказчице, что выполнил ее поручение. Чтобы подтвердить свои слова, он отправил женщине сфабрикованные фотодоказательства. На снимках было запечатлено тело в морге. На самом же деле смерть от отравления инсценировали сотрудники правоохранительных органов, чтобы создать у злоумышленницы впечатление, будто ее замысел осуществился.

Получив фото, заказчица согласилась встретиться с исполнителем лично и передать ему оставшуюся часть обещанной платы за убийство — 4 млн рублей. При передаче денег она была задержана оперативниками. Прокуратура Западного административного округа предъявила ей обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Β ожидании суда женщину держат под арестом.