Столичных предпринимателей и крупные компании приглашают к участию в масштабном проекте «Лето в Москве» в качестве официальных партнеров. Город предоставляет бизнесу площадки в парках и на бульварах для проведения собственных мероприятий и создания тематических зон.

За последние два года (2025—2026) город и бизнес реализовали более 1,1 тысячи совместных интеграций. Только в рамках прошлого летнего сезона компании организовали свыше 450 тематических пространств. Зимний проект «Зима в Москве» стал еще более массовым: в нем приняли участие около 8,9 тысячи компаний, а объем частных инвестиций в городские праздничные мероприятия составил 1,5 млрд рублей.

В текущем сезоне город подготовил для бизнеса несколько вариантов интеграции:

Бренд-зоны: создание собственных площадок с логотипом компании.

Спецпредложения: запуск уникальных акций для гостей фестиваля.

Арт-павильоны: возможность представить свою продукцию в стильных городских пространствах.

Событийный маркетинг: бронирование площадок для проведения мастер-классов, тренировок или лекций.

Опыт прошлых сезонов показывает высокую эффективность таких партнерств. Например, Spirit.Fitness проводил открытые тренировки по йоге, «Вкусвилл» организовывал зоны для пикников, а сервисы «Яндекса» создавали интерактивные выставки и маршруты по столичным усадьбам. Также востребованными оказались груминг-зоны для животных и игровые площадки с приставками.

Участие в проекте позволяет бизнесу находиться в центрах самого высокого пешеходного трафика Москвы и получать масштабную информационную поддержку от города. Предприниматели, желающие присоединиться к программе, могут подать заявку через специализированный портал «Время возможностей для бизнеса».