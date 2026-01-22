Московский ресторатор Илья Тютенков в интервью агентству «Регнум» подвел итоги прошедшего года для ресторанного бизнеса. Он отметил, что туристический поток положительно сказывается на посещаемости столичных заведений.

По его словам, летом количество гостей традиционно увеличивается — этому способствуют открытые веранды и рост турпотока в Москву. При этом посещаемость в остальное время года остается стабильной. Тютенков подчеркнул, что точной статистики по соотношению туристов и жителей города нет, однако основную аудиторию, по его оценке, составляют москвичи.

Говоря о привлечении гостей, ресторатор отметил, что рестораны используют стандартные маркетинговые инструменты — социальные сети, продвижение в профильных изданиях — и не разрабатывают отдельные программы специально для туристов.

Отдельно Тютенков рассказал о сезонных меню: обновление блюд не привязывается к праздникам, а зависит от актуальности продуктов и идей. Зимой возможности для сезонных экспериментов ограничены, однако фактор сезонности учитывается в рамках концепции каждого заведения.

Ресторатор также положительно оценил взаимодействие отрасли с городскими властями, отметив, что диалог с московским правительством конструктивен и позволяет реализовывать проекты в рамках закона. По его словам, поддержка со стороны города играет важную роль для развития ресторанного бизнеса.