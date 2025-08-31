Работа онлайн-сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями приостановлена по решению Мещанского районного суда Москвы, передает ТАСС со ссылкой на его решение.

Из текста следует, что прокурор подавал в суд заявление с требованием устранить нарушения антитеррористического законодательства на сайте и в мобильном приложении сервиса. Суд удовлетворил это ходатайство, приняв «меры предварительной защиты» в виде «ограничения доступа к информации», которую прокуратура сочла нарушающей законы в сфере борьбы с терроризмом.

Речь идет о ежедневной онлайн-передаче персональных данных водителей премиальных автомобилей Wheely в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС) — наравне с сервисами заказа такси и другими перевозчиками.

Единая региональная навигационная система Москвы (ГИС ЕРНИС) — это информационная система, в которую московские таксопарки и агрегаторы такси с ноября 2020 года ежедневно передают данные о водителях: полное имя, дату и место рождения, адреса проживания и трудоустройства, стаж вождения, номер водительского удостоверения и разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, ОСАГО, сведения о прохождении ТО и медосмотра.

В постановлении Мещанского суда отмечается, что сбор сведений о таксистах «направлен на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров». Суд подчеркнул, что водитель такси, перевозящий людей и грузы, должен «соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности».

Wheely создан в 2010 году сыном экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова Антоном Чиркуновым после его учебы в швейцарском университете. Сервис работает в Париже, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Лондоне, где находится его головной офис. От обычных агрегаторов такси Wheely отличается тем, что предоставляет машины премиум-класса с водителями.

Нынешнее ограничение работы сайта и приложения Wheely — не первый случай, когда сервис сталкивается с претензиями российских властей.

В частности, летом 2020 года суд в Москве приостановил его работу на 90 дней за отказ сервиса передавать властям данные о местоположении автомобилей. Компания оспорила решение, и в декабре Кассационный суд отменил его «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».

В 2022 году Роскомнадзор вносил сайт Wheely в единый реестр запрещенной информации из-за работы «без аккредитованных филиалов либо представительств в России и без предоставления сведений в ЕРНИС».