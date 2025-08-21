Останкинский суд Москвы по иску прокуратуры запретил к распространению информацию из интернета, «содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам». Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», который первым обратил внимание на решение суда, под запрет, в частности, попали мемы с цитатой из фильма «Большой куш».

В общей сложности блокировке подлежат пять web-страниц, среди которых две ссылки на поиск в «Яндекс.Картинках» по мему с фразой из фильма «Большой куш», содержащей ненормативную лексику в адрес цыган. Речь идет о реплике персонажа Томми в исполнении Стивена Грэма, обращенной к герою Джейсона Стэйтема (Турецкий) в переводе актера дубляжа Дмитрия Пучкова (Гоблина): «Ненавижу, *****, цыган».

Также в перечень включены мем с подписью «не быть расистом», статья «Почему не любят цыган?» и недоступная публикация с платформы «Пикабу».

Указанные материалы были выявлены в ходе мониторинга интернета. Согласно судебному заключению, эти публикации, будучи общедоступными, разжигают межнациональную рознь в отношении цыган. Суд принял решение о запрете распространения этой информации со ссылкой на законодательство о противодействии экстремизму.

Пучков, комментируя решение суда, отметил в беседе с «Газетой.ру», что фраза про цыган является прямым переводом оригинала.

«Фильм — это художественное произведение, где в рамках авторского замысла действуют самые разные герои в самых разных обстоятельствах. В том числе и вот такие герои, говорящие подобные вещи. Это называется свобода творчества», — пояснил он.

В разговоре с РБК Пучков отверг наличие экстремистского посыла в цитате из фильма «Большой куш», подчеркнув, что «герои озвучивают свои расистские взгляды». Он также предупредил, что подобная логика может привести к запрету классических кинокартин вроде «Щита и меча» или «17 мгновений весны», где демонстрируются нацистская символика и идеология.

Федеральный перечень экстремистских материалов на данный момент содержит свыше 5,5 тыс. наименований, включая интернет-мемы и музыкальные произведения лиц, признанных иностранными агентами. В 2021 году в список были добавлены несколько песен, содержащих отсылки к цыганскому табору.