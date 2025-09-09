В ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе на севере Москвы в ночь на 9 сентября погиб врач-педиатр, приехавший на вызов к пациенту-ребенку. Столичное следственное управление СКР проводит доследственную проверку по факту смерти медика. В домовом чате жильцы сообщали, что тело врача было обнаружено у 7-го подъезда 3-го корпуса.

Пользователи чата со ссылкой на опрошенного полицейскими консьержа утверждают, что погибший медик входил в состав бригады скорой помощи, которая прибыла по вызову около 02:00 и поднялась в квартиру на 18-м этаже. Вскоре после посещения пациента педиатра нашли мертвым под окнами.

Московские телеграм-каналы пишут, что погибший — это 34-летний инфекционист Павел Н., который ранее работал в Тверской области, где заведовал отделением. В последнее время мужчина работал в Москве и снимал квартиру вместе с девушкой по имени Марина.

Эта девушка заявила телеканалу «Звезда», что накануне они с Павлом вернулись с конгресса педиатров, проходившего в Сочи, и он «был очень доволен и строил планы на будущее». По словам Марины, ее сожитель собирался вернуться на работу в детскую реанимацию, готовился к их свадьбе и поддерживал хорошие отношения со своей семьей.

«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный», — заявила невеста педиатра журналистам.

По словам источника МСК1 в правоохранительных органах, следствие рассматривает суицид как основную версию случившегося.

Доследственную проверку по факту гибели врача скорой помощи проводит Савеловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Москве. Его сотрудники осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучают записи с установленных в ЖК камер видеонаблюдения. Пока им удалось только подтвердить информацию о том, что «незадолго» до гибели минувшей ночью педиатр в составе бригады медиков прибыл по вызову в квартиру, под окнами которой его затем нашли мертвым с характерными травмами.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ* пишет, что Павел Н. приехал на вызов с двумя фельдшерами к пациентке — годовалой девочке, которой предварительно диагностировали кишечное расстройство. Пока коллеги педиатра ее осматривали, он вышел на балкон в одной из комнат квартиры, и после этого его больше живым не видели.

В сообщении канала утверждается, что родные назвали Павла религиозным человеком. В социальных сетях он публиковал стихи собственного сочинения, последнее произведение было опубликовано менее суток назад и посвящено размышлениям о грешниках.

