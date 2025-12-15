Москва третий год подряд стала лауреатом национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». В 2025 году награду получил сервис «Генеративное проектирование в строительстве» в Цифровом двойнике города, в 2023-2024 годах — проекты по применению компьютерного зрения в здравоохранении.

Сегодня Москва является одним из мировых лидеров в сфере внедрения искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру, отмечают в столичном Департаменте информационных технологий. На данный момент в столице на разных стадиях реализации свыше 120 проектов, в которых применяется ИИ — от городского контакт-центра до медицины и образования.

«Цифровизация — один из лучших способов сделать комфортнее жизнь миллионов горожан: 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы», — писал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Одной из важнейших технологических инициатив стала платформа полного цикла «Искусственный интеллект», запущенная правительством Москвы в 2024 году. Она построена на собственных разработках города и компонентах с открытым исходным кодом. Такой подход делает платформу независимой от внешних поставщиков программного обеспечения и ускоряет внедрение новых решений. Платформой пользуются около 250 разработчиков цифровых сервисов для города.

В ноябре ДИТ Москвы начал тестировать обновленную версию цифрового ассистента «Москва» в чате поддержки на портале mos.ru. Цифровой ассистент теперь не только консультировать горожан, но и предоставлять им некоторые городские услуги и сервисы прямо в чате. В работе ассистента «Москва» используются современные технологии машинного обучения, которые позволяют быстрее и точнее отвечать на вопросы пользователей.

«Уже сейчас он умеет принимать показания счетчиков воды и электричества, отображать расписание уроков ребенка в школе, а также предоставлять документы жилищного учета и принимать заявки на вывоз ненужных вещей. На очереди еще несколько сервисов, которые жители смогут получить через ассистента», — рассказал замруководителя ДИТ Москвы Борис Фролов.

Помимо цифрового ассистента, функционируют и другие инструменты, созданные на базе ИИ. Одно из ключевых направлений — градостроительство. Сервис «Генеративное проектирование» в Цифровом двойнике города, ставший в этом году лауреатом премии «Лидеры искусственного интеллекта», за 5-20 секунд создает комплексный проект нового района или объекта, учитывая экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и транспортную доступность. Раньше специалисты тратили недели на расчеты, теперь ИИ моделирует все варианты развития за считанные секунды.

Чтобы город становился еще чище и комфортнее, нейросети анализируют около 70 тыс. изображений с городских камер видеонаблюдения ежедневно, автоматически выявляя недостатки в благоустройстве. С 2020 года система помогла обнаружить более 560 тыс. недочетов городской инфраструктуры.

Помимо прочего Москва стала первым мегаполисом мира, который внедрил технологии искусственного интеллекта в работу врачей-рентгенологов. Столичным специалистам доступны более 60 сервисов на основе нейросетей по более чем 40 направлениям. Алгоритмы анализируют снимки КТ, МРТ и других исследований, отмечают области возможных отклонений от нормы и делают измерения. Искусственный интеллект помог проанализировать свыше 17 млн лучевых исследований за пять лет.

В 2024 году по поручению Владимира Путина была создана цифровая платформа «МосМедИИ», которая открыла медицинским организациям из российских регионов доступ к столичным ИИ-сервисам в лучевой диагностике. Доступ к ней уже имеют 74 субъекта России. С момента запуска врачи проанализировали с ее помощью более 8 млн исследований.

Искусственный интеллект помогает терапевтам и врачам общей практики и на приеме пациентов. Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) анализирует жалобы пациента, собранные во время онлайн-записи или внесенные врачом в ЕМИАС во время приема, и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Система определяет 95% самых распространенных заболеваний и уже помогла поставить более 15 млн предварительных диагнозов.

«Система помогает врачам и при постановке заключительного диагноза. ИИ анализирует информацию из электронной медицинской карты за последние два года, а также жалобы и анамнез, и формирует свой вариант диагноза. Финальное решение всегда остается за врачом», — подчеркивают в ДИТ.

Не менее важную роль искусственный интеллект играет в образовании. Сервис «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» помогает ученикам 5-9 классов совершенствовать знания по математике и английскому языку. Система начинает с диагностического теста, который определяет уровень знаний ученика. На основе результатов формируется индивидуальная программа с теорией и практическими заданиями.

Алгоритмы отслеживают прогресс и корректируют обучение в реальном времени. Также сервис позволяет ребятам тренировать навыки при выполнении заданий, выданных учителем в качестве домашней работы. Если ученик допускает ошибки, ИИ-помощник рекомендует выполнить дополнительные упражнения для их отработки. Учитель сразу видит результат: какие темы усвоены, а с какими возникают трудности.

Узнать подробнее о том, как Москва развивает технологии искусственного интеллекта и в каких решениях они уже применяются, можно на странице спецпроекта ai.mos.ru. Здесь же представлены датасеты, которыми город готов делиться с разработчиками ИИ-моделей.

