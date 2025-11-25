Суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Москвы Солима Камина по делу о распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах и публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Как пишет «Коммерсантъ», причиной для возбуждения дела стала публикация в социальной сети «Вконтакте» за 2023 год, связанная с ракетным ударом по дому в Умани на территории Черкасской области.

По информации издания, в комментариях к этой записи 36-летний мужчина поспорил с другим пользователем, а также выложил на своей странице контактные данные для российских военнослужащих, желающих сдаться в плен.

В прокуратуре сообщили, что на тот момент подсудимый придерживался «радикальных политических взглядов, связанных с несогласием с действующим в Российской Федерации политическим режимом».

В своем последнем слове мужчина заявил, что действовал, находясь под влиянием эмоций и обратился к суду с просьбой не лишать его свободы. Адвокат Наталия Тихонова написала в своем телеграм-канале, что сторона обвинения требовала назначить в качестве наказания 9,5 лет лишения свободы.

Помимо лишения свободы в исправительной колонии, подсудимому также было запрещено администрировать сайты и каналы в сети на 4,5 года.

