В Москве заработал обновленный центр воинского учета с современными цифровыми возможностями, благодаря чему жители города получили доступ к удобным сервисам по вопросам воинского учета. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы (mos.ru).

Теперь москвичи могут оформлять и получать необходимые документы через электронную запись на mos.ru, а также получать SMS-оповещения, push-уведомления и напоминания о времени приёма в удобном формате. Услуги доступны независимо от места регистрации или фактического проживания.

Прием по вопросам воинского учета в Москве организовали в формате одного окна

Для удобства граждан прием по вопросам воинского учета организован в формате одного окна.

В новом Едином центре военного комиссариата Москвы по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 6 можно встать на учет или снять себя с него, внести изменения в документы, связанные с переездом или сменой работы, получить справки, выписки и другие документы, а также решить вопросы, связанные с изменением семейного положения.

Помимо этого, продолжают работу центры социального обслуживания военного комиссариата по прежнему адресу на проспекте Мира, д. 15.

Москвичи могут обратиться по вопросам воинского учета в формате одного окна

Кроме основного центра, москвичи также могут получить помощь по вопросам воинского учета в центрах госуслуг «Мои документы», где доступно около 40 услуг военного комиссариата, включая выдачу удостоверений, оформление справок, выплат и пенсий.

Для призывников в столице действуют единый пункт призыва на срочную службу (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5) и единый пункт отбора на контрактную службу (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1), где желающие могут получить консультации и подать документы.