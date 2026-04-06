Мокрый снег и усиление ветра, которые ожидаются в Москве и Подмосковье к 8 апреля, могут привести в отдельные часы к метелям, рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. На выходных погода улучшится, а воздух прогреется до +10 градусов.

На этой неделе погода в Московском регионе будет достаточно «неоднозначной», рассказал Ильин.

«Несмотря на то, что сейчас у нас светит солнце, сегодня мы ждем, что пройдет дождь, и дождливая погода будет сохраняться вплоть до пятницы. Помимо дождей, в прогнозах сейчас появляются у нас еще и снег, мокрый снег. Снег с дождем, во всяком случае — точно», — отметил синоптик.

По его словам, вероятность таких осадков повысится с середины рабочей недели и будет сохраняться вплоть до пятницы, 10 апреля. Температура в ночные часы 6 и 7 апреля будет держаться в пределах 0…+3 градусов, лишь местами по области опускаясь ниже -1 градуса, днем ожидается +5…+10 градусов.

С 8 апреля ожидается понижение дневной температуры до +3…+8 градусов, а ночью 9 и 10 апреля прогнозируется от 0 до -5 градусов, поэтому в четверг и пятницу Москву и Подмосковье будет «достаточно существенно подмораживать».

«При таких температурах можно ждать и снег в чистом виде. Долго, конечно, он не пролежит. Если выпадает ночью, к обеду уже все растает. Тем не менее даже днем высоких температур ждать не стоит», — добавил синоптик.

Доставит «немножко неприятностей» и плотный ветер от 5 до 10 м/с, в среду — с порывами до 10-15 м/с, В связи с этим в Москве и области повысится вероятность метелей, которые нередко встречаются в этом регионе в первой декаде апреля, сказал Ильин.

«Учитывая, что в среду в прогнозах уже появляется мокрый снег и усиление ветра до 10—15 м/с, то не исключено, что в отдельные часы при зарядах такого мокрого снега, при таком ветре вполне себе может усилиться такое явление, как метель», — предупредил он.

К выходным погода улучшится, а к воскресенью «абсолютно распогодится», продолжил Ильин.

«В воскресенье будет преобладать малооблачная погода или погода с незначительной облачностью, без осадков, с максимальной температурой воздуха в дневные часы уже около +10 градусов. Это гарантировано в разгар дня, местами при ярком солнце и отсутствии облачности столбик термометра будет подниматься и выше +10 градусов», — рассказал собеседник RTVI.

Поднимутся и ночные показатели температуры. Так, 11 и 12 апреля она составит от -2 до +2 градусов. В то же время начнет стихать ветер.

«В субботу и воскресенье ожидается слабый ветер с северной тягой, 1-4 м/с. Сильнее, быстрее — вряд ли разгонится», — отметил Ильин.

Атмосферное давление 6 апреля составит около 740 мм ртутного столба, во вторник опустится до 735—737 мм. Затем оно начнет устойчиво расти, достигая максимальных значений в воскресенье — около 760 мм ртутного столба.