Москву накроет сильнейший снегопад со шквалистым ветром. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды, которое начнется 8 января, во второй половине дня.

К вечеру ожидается мощный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь и днем 9 января. Суммарный прирост снежного покрова за период непогоды может превысить 30 сантиметров.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Как сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков, уборка будет вестись в усиленном цикличном режиме с применением всей необходимой техники и ручных бригад. Круглосуточные дежурные смены коммунальных и аварийных служб готовы оперативно выезжать для ликвидации последствий непогоды — обрывов линий электропередач, поваленных деревьев и других инцидентов. Особое внимание уделяется защите объектов энергетики, транспорта и строительных конструкций от воздействия ветра и снега.

В связи с этим городские власти просят жителей и гостей столицы быть осторожными в ближайшие дни. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в период сильных осадков и внимательно следить за обстановкой.