В пресс-службе сервиса подвели итоги первого года работы сервиса «Мосбилет», который позволяет приобретать билеты в музеи, культурные центры и галереи города. За это время москвичи более 7 млн раз воспользовались платформой для посещения культурных учреждений.

Особой популярностью у горожан пользовались технологичные и интерактивные форматы — всего их было около 80. Гости знакомились с экспонатами на экскурсиях и с аудиогидами, изучали живопись, скульптуру и декоративное искусство, а также удивлялись современным арт-объектам и мультимедийным решениям. Кроме того, сервис предоставил доступ примерно к 15 значимым музейным проектам столицы.

В честь дня рождения «Мосбилет» сообщил, что дарит промокоды на посещение трех московских музеев. Акция действует до конца апреля: скидку на взрослые билеты можно получить при покупке до 12 апреля. Промокоды регулярно обновляются на странице сервиса.