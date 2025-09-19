В Москве завершился международный форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов. Ключевой темой в этом году стали роботизация и искусственный интеллект в городской среде.

Москва получила престижную премию в номинации «Роботизация, ориентированная на людей». Столицу России отметили за внедрение беспилотного трамвая, автономного робота-уборщика «Пиксель» и роботизированной системы для мониторинга строительства. Награду вручил главный футуролог проекта города будущего NEOM в Саудовской Аравии Кейт Баркер.

Особенностью форума стало участие в нем более 35 роботов. Была представлена новая модель «Пикселя» со встроенной вакуумной установкой для уборки улиц. Впервые роботы стали спикерами: человекоподобный робот Арди поделился своим видением будущего городов, а робот Аватар выступил в роли виртуального ведущего.

Форум собрал более 460 экспертов из 21 страны, включая мэров нескольких городов и лауреата Нобелевской премии Рае Квона Чунга.