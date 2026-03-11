Футболист Александр Мостовой в интервью программе RTVI «Легенда» раскритиковал спортивных блогеров и заявил, что тренерские лицензии получают люди, которые никогда не играли в футбол.

«У нас на первое место выходит блогер, который там что-то рассказывает про футбол или про хоккей, который не знает, как мяч ударить и как клюшку держать. Зато у него там подписчиков… Кошмар, раньше фанатов было столько, а теперь подписчики. Кошмар», — сказал Мостовой.

Он также заявил, что люди, которые никогда не играли в футбол, называют себя экспертами. По словам Мостового, он «всю жизнь футболу отдал», но когда высказывает свое мнение, такие люди «умудряются упрекнуть» его.

«Я говорю: “Вы чего, ребят? Ты кто в футболе?” А он в футбол даже не играл, представляешь, он умудряется вот так тебя упрекнуть еще», — добавил Мостовой.

Он также заявил, что люди, которые не играли в футбол, получают тренерские лицензии. «Это как возможно? Они в футбол не играют. Да, они отучились, но, ребят, ну как?» — возмутился Мостовой.

По мнению спортсмена, это то же самое, как если бы преподаватель в музыкальной школе не умел играть на фортепиано.

