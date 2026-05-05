Сепаратистское движение в канадской провинции Альберта заявило о передаче почти 302 тыс. подписей в поддержку проведения референдума о выходе из состава страны. Для запуска процедуры требовалось 178 тыс. подписей. Если их подлинность подтвердят, голосование может состояться уже в октябре, пишет издание The Globe and Mail.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что поддержит проведение референдума при достаточном числе проверенных подписей, однако подчеркнула, что лично не выступает за отделение провинции. Даже в случае положительного результата голосования независимость не будет автоматической — потребуются переговоры с федеральными властями. Профессор Университета Макгилла Даниэль Беланд отметил, что коренные народы уже пытаются оспорить инициативу в судах и могут продолжить юридическое противодействие.

Глава организации Stay Free Alberta Митч Сильвестр доставил подписи в избирательную комиссию в Эдмонтоне, заявив: «Этот день — историческое событие в истории Альберты. Это первый шаг к следующему шагу — мы прошли третий раунд и теперь вышли в финал Кубка Стэнли». По его словам, большинство подписей перепроверяли до пяти раз. Более 300 сторонников акции собрались у здания комиссии, скандируя «Альберта сильна».

На этой неделе суд в Эдмонтоне может рассмотреть иск группы коренных народов, утверждающих, что возможное отделение нарушит договорные права. Смит ранее критиковала федеральные либеральные правительства за ограничения в нефтяной отрасли, заявляя о многомиллиардных потерях для провинции. В федеральном правительстве премьер-министра Марка Карни ситуацию пока не комментировали.

По оценке Беланда, вероятность успеха референдума невысока: «Сейчас поддержка независимости в Альберте довольно низка. Менее 30%… Шансы на победу лагеря сторонников независимости на данном этапе кажутся низкими». Он также подчеркнул важность проверки подписей на фоне сообщений об утечке данных, связанной с сепаратистским движением.