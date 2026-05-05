Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) включила Индию в список государств, которые подозреваются в шпионской деятельности и попытках влияния на внутриполитические процессы. Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на доклад CSIS за 2025 год.

Согласно документу, на который ссылается издание, представители Индии в 2025 году поддерживали тайные контакты с канадскими политиками, журналистами и членами индийской диаспоры с целью «блокирования критики индийского правительства и создание атмосферы страха в канадском обществе».

В докладе также утверждается, что отдельные члены сикхской общины использовали связи с канадцами для сбора средств на «насильственную деятельность в Индии».

Помимо Индии в перечне, составленном канадской разведкой, указаны Китай, Россия, Пакистан и Иран.

Дипломатический кризис в отношениях Канады и Индии разгорелся осенью 2023 года. Тогдашний канадский премьер Джастин Трюдо обвинил индийские власти в причастности к убийству лидера местных сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Страны провели взаимную высылку дипломатов. Летом 2025 года глава канадского правительства Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о восстановлении связей.

Хардип Сингх Ниджар подозревался индийскими властями в поддержке и спонсировании сепаратистского движения «Халистан». Ему вменяли подготовку к референдуму о независимости Халистана внутри диаспоры сикхов, участие в сепаратистском движении Sikhs for Justice, службу в террористической организации Babbar Khalsa, финансирование баз террористов в Пакистане и Таиланде, поставки оружия боевикам на территории Индии и их тренировку в Канаде. Сам Хардип Ниджар отрицал все обвинения в свой адрес.