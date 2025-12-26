Российским атлетам пока «очень далеко» до возвращения олимпийский спорт, заявил доцент Финансового университета при правительстве Николай Яременко в интервью программе RTVI «Что это было».

Он назвал важным шагом рекомендацию вернуть молодых спортсменов из России на международные соревнования.

«Сегодня это важные шаги. Будут ли они теми костяшками домино, которые на соседние костяшки будут влиять? Не знаю. Пока все-таки очень далеко до того, чтобы нас простили и нас вернули в спорт высших достижений олимпийский», — добавил Яременко.

Спортсменов из России и Беларуси отстранили от международных соревнований в 2022 году после начала военной операции на Украине в 2022 году. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить их на Олимпийские игры под нейтральным флагом — но лишь тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает боевые действия и не связан с армией. В летней Олимпиаде 2024 года участвовали 15 россиян. На зимние Игры 2026-го допущены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью RTVI назвал «подачками» ограниченный допуск россиян на соревнования.

«Все те подачки, которые мы сегодня получаем — по одному спортсмену, мальчик и девочка, остальные пускай гуляют — это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Ну, вот мы с тобой двое тренируемся, допустим, они говорят: ты поедешь, а я — нет. Почему?» — высказался Фетисов.

Он окрестил это «противоестественным отбором».

11 декабря 2025 года МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях. Теперь им вновь разрешено выступать с флагом, гимном и без дополнительных проверок. Министр спорта России Михаил Дегтярев не исключил, что такие правила распространят на Юношеские Олимпийские игры в Дакаре-2026.