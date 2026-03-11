Футболист Александр Мостовой заявил в программе RTVI «Легенда», что его не выгоняли из сборной России на Чемпионате Европы по футболу в 2004 году.

«Нет, я сам ушел. 2004 год, чемпионат Европы, Португалия. После первой игры я на следующий день уехал из сборной. Но там конфликт был на тот момент с тренером Ярцевым, с Георгием Александровичем. Не сложилось у нас с ним», — сказал Мостовой.

Он считает, что конфликт случился на ровном месте. «Я это много раз говорил, и я думаю, что и он (Ярцев. — Прим. RTVI) бы это сказал. Он подумал, что так будет лучше команде», — отметил Мостовой.

Футболист рассказал о деталях конфликта. По словам Мостового, в 2004 году он был единственным человеком в сборной, который разговаривал на трех-четырех языках. После проигранного матча с Испанией его окружила толпа журналистов.

«Я остановился и на всех языках начал разговаривать. Тебе задают вопрос оттуда, оттуда, оттуда, я со всеми разговариваю. Потом я сажусь в автобус, мы уезжаем на базу, и через час взрывается вот эта бомба, что якобы Мостовой сказал, что мы сыграли плохо, потому что тренер плохой. Когда, где говорил я это?» — вспоминает спортсмен.

Он отметил, что высказался тогда о тренировках сборной, а Ярцев «принял это в свой адрес». «На следующий день команда уехала на автобусе, я взял машину и уехал в Испанию», — добавил Мостовой.