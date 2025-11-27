В Москве простились с Никитой Симоняном. Великий футболист московского «Спартака» и олимпийский чемпион в составе сборной СССР умер 23 ноября на 100-м году жизни. Панихида по Симоняну, как завещал спортсмен, прошла под живое исполнение джаза на спартаковском стадионе. Специальный корреспондент RTVI Антон Конев посетил мероприятие, объединившее в скорби весь российский футбол.

По пути от метро к «Лукойл Арене» слышу, как женщина спрашивает у полицейского: «Подскажите, а как пройти к Никите Павловичу?»

— Давайте я вас провожу, — говорю ей.

Мы разговорились, и оказалось, что я общаюсь с дочерью советского футболиста Евгения Кулешова. Он выступал за «Спартак» бок о бок с Никитой Симоняном в 1949-м и 1950 годах.

— Они играли вместе с Игорем Нетто, — вспоминает моя спутница.

Нетто — многолетний капитан «Спартака» и сборной СССР, выдающаяся фигура советского спорта. В его честь назван символический клуб, куда попадают футболисты, сыгравшие 50+ матчей за сборные СССР и России.

— А вы были знакомы с Никитой Павловичем?

— Разумеется!

— Какой он был в жизни?

— Удивительный… До конца дней был верен спорту.

Мы подходим к турникетам, отделяющим нас от спартаковской арены. Не прощаясь со мной, дочь Кулешова легкой трусцой вырывается вперед и устремляется к стадиону. Сразу видно, что человек из футбольной семьи.

Несмотря на буднее утро, промозглую погоду и серое небо, у входа на стадион начинает стягиваться вереница из людей в красно-белых шарфах и с гвоздиками — красными и белыми. Эти цвета издавна закрепились за московским «Спартаком».

Пришедшие на траурное мероприятие стоят возле выставки работ фотографа «Спартака» Александра Ступникова, скоропостижно умершего в этом году на 41-м году жизни. На одном из его кадров Симонян отдает символический пас перед началом игры. «2016. Как всегда точный пас Никиты Павловича Симоняна», — гласит подпись к фото.

Захожу на стадион. Под его сводами звучат комментарии советских дикторов: «Товарищ Симонян, удар, мяч в сетке ворот». На огромных экранах идет видеонарезка событий из богатой на них жизни Никиты Симоняна. На футбольном поле лежат не мячи, а гвоздики.

Вдоль всей арены повторяется надпись: «Я люблю тебя, жизнь!» Эту песню советской эстрады Лев Лещенко (к слову, болельщик «Динамо») совсем недавно исполнил перед товарищеской игрой сборных России и Боливии в честь дня рождения Никиты Симоняна. 12 октября великому спартаковцу исполнилось 99 лет. До своего столетия он не дожил менее года.

Большинство желающих вживую почтить память легенды «Спартака» — люди старшего возраста. Некоторые из них пришли с детьми и внуками. Преемственность поколений — отличительная черта московского клуба.

— Симонян — это ангел «Спартака», — говорит мне стоящий рядом спартаковец. — До сих пор вспоминаю речь Никиты Павловича, которую тот однажды в «Лужниках» произнес перед фанатами красно-белых. Дело было поздней осенью, было холодно, но я дослушал его слова до конца, и они запали мне в душу. Запомнил, как он поблагодарил болельщиков за то, что те хранят верность клубу, чтят традиции и передают любовь своих дедов и отцов к «Спартаку».

Мимо меня проходит молодой человек с венком, на котором видна надпись: «Светлая память от народа Абхазии». Родившийся в Армавире под именем Мкртич Погосович, Симонян провел свою юность в Сухуми.

Там спортсмен и начал свои первые шаги в большом футболе, после чего переехал в Москву и стал лучшим бомбардиром «Спартака» за всю историю клуба. Его рекорд по количеству голов за красно-белых — 160 мячей за 245 матчей — так и не побит по сей день.

А главное спортивное достижение спартаковца на уровне сборной СССР — это, безусловно, золотая медаль Олимпиады-1956 в Мельбурне. До своей смерти Симонян был не просто старейшим в мире обладателем олимпийского футбольного золота, но и вовсе последним живущим олимпийским чемпионом 1956 года среди всех спортивных дисциплин.

Вижу мальчишку в шапке «Динамо». В день матча к атрибутике других команд на стадионе «Спартака» относились бы настороженно, но сегодня случай исключительный: российская футбольная семья объединилась вне зависимости от клубных предпочтений.

По Симоняну скорбели не только россияне. На арене можно было увидеть венки с флагами как России, так и Армении. Цветы в память о легендарном футболисте прислали из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стоящие в очереди к гробу красно-белые вспоминают истории, связанные с Симоняном. Среди самых примечательных эпизодов из его биографии — футболист отказался от приглашения Василия Сталина перейти в его команду ВВС, честно признавшись, что хочет играть только за «Спартак».

Симонян до последнего дня жил «Спартаком» и футболом. Он буквально служил этой игре, как актеры служат в театре, работая сначала на футбольном поле и на тренерском мостике, а потом на высоких административных должностях в Российском футбольном союзе.

Ближе к концу панихиды, как будто это было специально задумано, начинается дождь: футбольные болельщики называют его «спартаковской погодой». Многие из них остались ждать окончания церемонии прощания на центральной трибуне А, которая отныне будет носить имя Симоняна.

Мероприятие завершается, и гроб уносят под выступление саксофониста, который, согласно последней воле футболиста, исполняет песню Фрэнка Синатры My Way. «Если бы не футбол, наверняка посвятил бы жизнь музыке», — говорил Симонян, который сам в детстве играл на трубе в духовом оркестре.

Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище, где покоятся многие футбольные звезды советской эпохи. Это и Николай Старостин, и Игорь Нетто, и Лев Яшин…

На этом кладбище покоится и мой дедушка. В 2014 году я привел его на матч открытия спартаковского стадиона в Тушине — первой собственной домашней арены во многолетней истории «Спартака». Как часто бывает в спартаковских семьях, именно дедушка привил мне любовь к красно-белым и к футболу. В свою очередь, он полюбил этот вид спорта в том числе благодаря «Спартаку» 1950-х, когда своими глазами смотрел за игрой Симоняна.

А я сегодня на том же самом стадионе наблюдал за тем, как кумира моего дедушки провожают в последний путь.