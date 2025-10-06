Депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил RTVI, что он не будет комментировать критику в свой адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. При этом парламентарий уточнил, что не меняет своего отношения к действиям властей республики о переименовании казачьих станиц Наурской и Шелковской в Невре и Терек.

«Я ничего не комментирую. Моя позиция неизменна. Я свою позицию обозначил, она понятная», — заявил Шаманов.

На вопрос, будет ли он и дальше придерживаться своей позиции, депутат ответил: «Да, конечно».

Ранее генерал-полковник Шаманов выступил с резкой критикой идеи переименования населенных пунктов в Чечне. По мнению экс-командующего ВДВ, это похоже на «вышвыривание русскоязычного населения» из региона: «Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?».

В ответ на это 2 октября глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил депутата в «жестокости по отношению к чеченскому народу», призвал Шаманова встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за «убийства мирных жителей, грабежи и разрушения». Кроме того, он предложил парламентарию отправиться в зону СВО и там продемонстрировать свои «умения».

Шаманов на эти слова ранее публично не реагировал.

Однако 6 октября на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, как передает корреспондент RTVI, депутат спросил главу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, как они относятся к решению парламента Чечни по поводу переименования станиц.

Баринов в ответ заявил, что агентство не было в курсе этой инициативы и в целом выступает против нее. При этом он подчеркнул, что в данном случае этот вопрос не затрагивает полномочия ведомства и добавил, что не поддерживает вынесение обсуждения этой ситуации в публичное поле.