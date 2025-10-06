Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) не знало о планах правительства Чечни переименовать казачьи станицы Наурскую и Шелковскую в Невре и Терек — и в целом не поддерживает эту решение. Об этом на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества заявил глава агентства Игорь Баринов, передает корреспондент RTVI.

Отношением ФАДН к переименованию казачьих станиц на заседании поинтересовался депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он сообщил, что эта инициатива властей Чечни «вызвала огромный общественный интерес», и ему «все выходные не давали покоя» из-за нее.

Баринов ответил, что агентство «не было вовлечено в процедуру подготовки переименования этих казачьих станиц».

«И наша позиция была, конечно, отрицательная. Не время», — заявил он.

Ранее генерал-полковник Шаманов резко раскритиковал идею переименования населенных пунктов в Чечне. После этого глава республики Рамзан Кадыров обвинил депутата в «жестокости по отношению к чеченскому народу» и предложил ему встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за убийства мирных жителей, грабежи и разрушения, а также отправиться на СВО.

Баринов подчеркнул, что вопрос переименования населенных пунктов не входит в полномочия ФАДН, а курирующая его правительственная комиссия не имеет отношения к агентству.

«Мы, как и все остальные, были не в курсе», — заверил он.

Шаманов в ответ предложил ФАДН отреагировать на ситуацию. Баринов заявил, что это «надо было отрабатывать в рабочем порядке», а сейчас «реакция в публичную плоскость вредна».

Депутат спросил, что помешало агентству оперативно отреагировать. Его собеседник повторил, что ФАДН не имеет полномочий по переименовании населенных пунктов, о которых шла речь.