Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал депутата Госдумы, генерал-полковника Владимира Шаманова отправиться «на передовую в зону СВО» после критики его планов по переименованию в республике бывших казачьих станиц Наурская и Шелковская (ныне — Невре и Терек). В своем телеграм-канале он также пригрозил оппоненту судом.

Предложенный чеченским парламентом законопроект о переименовании Госдума приняла в первом чтении 25 сентября. Документ поддержали 305 депутатов из 315-ти, участвовавших в голосовании, большинство (280) — из «Единой России». Однако член фракции ЕР генерал Шаманов во время обсуждения выступил резко против. Он заявил, что сначала из этих населенных пунктов «вышвырнули русскоязычное население», а теперь вместе с названиями стирают «историю нашего государства».

«Он назвал эти изменения “стиранием истории”. Это наглая ложь и оскорбление людей, которые живут на этой земле. <…> Это реальная работа, а не твои пустые вопли о “переписывании” истории. <…> Мы не переписываем историю, а строим города назло таким, как ты», — написал Кадыров.

Кадыров припомнил Шаманову, участнику чеченских кампаний, как тот защищал полковника Юрия Буданова, осужденного за похищение и убийство молодой чеченки Эльзы Кунгаевой, и поддержал прошение о его помиловании.

«Твой “богатый опыт”, который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за “народного защитника”. <…> Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за убийства мирных жителей, грабежи и разрушения», — заявил Кадыров.

Он призвал Шаманова отправиться на линию фронта в зоне конфликта с Украиной.

«Если слово “патриот” для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО. Посмотрим на твои “умения”. <…> Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал глава Чечни.

В конце записи он пообещал встретиться с оппонентом в суде. «И если правосудие свершится, ты ответишь за каждое слово и поступки», — заключил Кадыров.

Также чеченский лидер упомянул Шаманова, выступая с трибуны перед собравшимися в связи с Днем учителя, отмечаемым в России 2 октября.

«На самом деле под трибунал его отправить за то, что он совершал преступления [в Чечне]», — заявил Кадыров под аплодисменты зала.

Также глава Чечни, как сообщает телеканал «Грозный», назвал Шаманова «самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население». Кадыров отметил, что «эти преступления обойдутся ему боком и вернутся к нему самому».

«Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу, и будем этого добиваться впредь, и это все знают!» — уточнил руководитель республики.