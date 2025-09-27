25 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты о переименовании города Серноводское, а также бывших казачьих станиц Шелковская и Наурская в Чечне. Эти планы резко раскритиковал экс-командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов, обвинив власти республики в «вышвыривании русскоязычного населения» из этих мест. В соцсетях второй день продолжается обсуждение самого законопроекта и высказывания Шаманова. Подробности — в подборке RTVI.

Военкор Юрий Котенок

[Шаманов] Выступил резко и четко — по-военному, без соплей и сглаживания углов. К сожалению, это был глас вопиющего в пустыне. <…> Мы много говорим о русофобии на Украине и даже сражаемся с ней. Но здесь именно тот пример, как выглядит дерусификация внутри самой России.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Не промолчал лишь Генерал Шаманов. Генерал с большой буквы. В 2009 году я объезжал казачьи станицы, которые хотят переименовать. Русских в Чечне практически не осталось. В Грозном еще были, мимикрировали в городской среде, затаились. <…>

После выступления генерала Шаманова образовалась некая смысловая пауза. Интересно, его будут пытаться заставить извиниться? Нет, конечно. Будут вытягивать на встречи, которые потом подадут как некий факт случившегося извинения/примирения.

Политолог Ярослав Белоусов

Генерал Владимир Шаманов молодец. Потому что не побоялся, в отличие от подавляющего большинства депутатов, озвучить истину: от русских в Чечне теперь не останется даже топонимов. И это закономерный итог многолетнего нациестроительства в республике.

Военный блогер, участник боевых действий Павел Кухмиров

Товарищ генерал Шаманов вчера сделал нечто большее, чем просто вступился за русские названия на карте. Он просто взял и озвучил абсолютно табуированную в нашем «добром государстве» тему — геноцид русских в Чечне. То, о чем 10 лет назад хорошо сказал [писатель] Герман Садулаев: вы владеете домами, где когда-то жили русские, так просто расскажите нам, куда они подевались.

Дерусификация русской топонимики в России — прямой путь к сепаратизму нацокраин и распаду страны. <…>

Госдума одобрила в первом чтении проекты о переименовании населенных пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская в Серноводск, Терек и Невре. Но эти станицы исторически никогда не были частью Чечни, там всегда жили русские, а не вайнахи. И единственный, кто выступил против этого решения — наш прославленный русский генерал и депутат Владимир Шаманов. Такое решение — ничто иное, как новая волна расказачивания.

Политолог, востоковед Николай Севостьянов

Когда-нибудь историки будущего будут задаваться вопросом: «Как это все случилось? С чего все началось?» <…> Не будет у этих историков однозначного ответа. Будет лишь удивление. Да и то, если эти историки будут жить в России, а не в одной из мухафаз Российского Эмирата (ну или Халифата — тут уж как пойдет).

Потому что если раз за разом отступать, делать вид, что «все хорошо», и переименовывать казачьи станицы, однажды можно проснуться в другой стране. И для ее переименования Госдума собираться уже не будет.

Зачем в Чечне хотят переименовать три города

Законопроекты, внесенные в Госдуму парламентом Чечни, предлагают переименовать города Серноводское, Шелковская и Наурская в Серноводск, Терек и Невре.

В пояснительной записке говорится, что федеральный закон допускает переименование географических объектов, если написание их названий не соответствует правилам русской орфографии. Серноводское раньше было селом, а Шелковская и Наурская ― станицами. После преобразования в города их названия перестали сочетаться с типом населенного пункта, поясняется в записке.

В Серноводском расположены многочисленные серные источники, на базе которых работает курорт «Серноводск — Кавказский». Шелковскую предлагается переименовать в Терек, поскольку город находится на левом берегу одноименной реки.

«Кроме того данный населенный пункт никак не связан ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции, следовательно, наименование населенного пункта не выполняет в действительности свою функцию», — заявили в чеченском парламенте.

Топоним «Наур», от которого произошло название Наурской, переводится на русский с монгольского и татарского языков как «небольшое болото, болотистое место, озеро», говорится в пояснительной записке. По мнению чеченских депутатов, нынешнее наименование «по смысловой нагрузке не сочетается с населенным пунктом городского типа».

«Невре» в переводе с чеченского языка означает «север», что «отражает наиболее характерные признаки» этого населенного пункта, который находится на севере Чечни, отмечается в документе.

Утверждается, что жители Серноводского единогласно поддержали переименование города в Серноводск. Присвоение новых названий Шелковской и Наурской, согласно приведенным данным, поддержали 75,63% и 61,45% жителей этих городов соответственно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил депутатов Госдумы, поддержавших законопроект.

«Это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности, а также для дальнейшего развития наших городов», — заявил он.

«Вы что творите?»: реакция генерала Шаманова

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов обратил внимание, что в Чечне предлагают переименовать казачьи станицы, имеющие свои исторические названия.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — возмутился он на заседании.

Генерал выразил мнение, что аргументация, которая приводится в пояснениях к законопроектам, «никакой критике не поддается». «Там попахивает весьма неприглядными аргументами, и я не хотел бы тоже их рассматривать сейчас», — отметил он.

Депутат Шамсаил Саралиев, представивший законопроекты о переименовании городов, возразил Шаманову, что «никто не вышвыривал людей оттуда».

«Вы знаете прекрасно, что [первый президент России Борис] Ельцин организовал там cвободу, ― “Берите независимость столько, сколько хотите”, — позволил свергнуть законную власть, которая там была на тот момент, привел туда [Джохара] Дудаева, которого восхваляет сегодня [Алла] Пугачева», — заявил парламентарий.

Он отметил, что в Чечне «по праву» существует терское казачество, у представителей которого есть «свой город Терек», а Наурский район сохранит свое название. Он «остается, с прекрасными русскими станицами, которых там десятки», сказал Саралиев.

«Соответственно, географические названия все соответствуют, и мы сегодня опираемся на мнение людей, которые живут там, и для нас их мнение закон, для того, чтобы их качество жизни улучшилось», — добавил депутат.

Он упрекнул Шаманова и его коллегу Анатолия Вассермана, тоже усомнившегося в необходимости переименовывать города, в попытке «вбросить националистическую подоплеку», которой «нет».

Владимир Шаманов в 1990-х годах был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне, в 1999-2000 годах — командующим 58-й общевойсковой армией. С 2001 по 2004 год был губернатором Ульяновской области, затем помощником председателя правительства, советником министра обороны. С ноября 2007 года по май 2009 Шаманов был начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС России, в августе 2008 года возглавил российскую группировку войск в Абхазии. С 2009 по 2016 год Шаманов командовал Воздушно-десантными войсками. После избрания в Госдуму был уволен в запас. Генералу присвоено звание Героя России.

Депутат Анжелика Глазкова со своей стороны обратила внимание, что переименование трех городов будет происходить за счет бюджета Чечни, который является «глубоко дотационным».

«Получается, что платить за переименование городов будут не только жители Чеченской Республики, но и налогоплательщики Российской Федерации», — отметила она.

Саралиев объяснил, что расходы предполагаются «незначительные» ― на дорожные знаки и указатели на административных зданиях, с чем бюджет Чечни «справится».