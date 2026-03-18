Заболевший на работе может подать подать в суд на заразившегося его коллегу и потребовать возмещения расходов на лечение, потерянный заработок и моральный вред. Об этом в беседе с ТАСС заявила юрист Анастасия Колодяжная. Эксперты объяснили RTVI, насколько такая возможность воплотима на практике.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева подчеркнула, что в профильном законодательстве механизмов для подобных выплат просто не существует. По ее словам, работодатель в подобных спорах не является стороной конфликта.

«Никакая компенсация не предусмотрена. С точки зрения трудовых отношений и трудового законодательства никакая компенсация не предусмотрена», — констатировала Яковлева.

Она также отметила, что теоретически человек может обратиться в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда, однако необходимо доказать факт нарушения конкретной нормы закона и четко установить обстоятельства заражения, что на практике крайне затруднительно.

Юрист в области охраны труда Рината Шайдуллина и вовсе считает такой подход чуждым российской судебной практике.

«Это настолько не соответствует менталитету наших людей, что, я думаю, таких споров очень мало будет. Если бы мы жили в Англии или Америке, то, скорее всего, они бы так сделали», — считает юрист.

Более того, судебная тяжба может оказаться экономически бессмысленной. Шайдуллина указала на несоразмерность трат и результата — компенсация составляет в среднем 5—10 тыс. рублей, однако при этом придется оплачивать услуги юриста и потратить немало времени.

HR-эксперт и глава кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян пояснил, что ответственность может наступить лишь в исключительных случаях, предусмотренных 236-й статьей УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если речь не идет о пандемии или умышленном сокрытии опасного диагноза, последствия для заболевшего коллеги не наступят.

Мурадян пояснил, что если сотрудник пришел на работу с простудой и заразил окружающих, то единственным законным инструментом остается стандартная оплата временной нетрудоспособности.

«Если это не эпидемия, если он умышленно этого не скрывал, то никакой ответственности нет. Просто больничный оплачиваем и всё», — резюмировал HR-эксперт.

Он добавил, что больничный изначально оплачивает руководитель, которому позже эти расходы компенсирует государство. На получение выплат за «утраченный доход» или покрытие чеков из аптек сверх больничного листа рассчитывать не стоит.