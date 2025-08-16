В бизнес-центре отеля в Анкоридже (Аляска) утром 15 августа были найдены документы с пометками Госдепартамента США, где описаны якобы ранее неизвестные и потенциально секретные подробности переговоров американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, пишет издание NPR. В подтверждение оно публикует фото этих документов.

На восьми страницах, которые, «по-видимому, были распечатаны сотрудниками Госдепартамента США и случайно оставлены» в отеле, указано место и время проведения саммита, а также перечислены номера телефонов сотрудников правительственного аппарата.

Эти бумаги якобы нашли трое гостей четырехзвездочного отеля Captain Cook, который находится в 20 минутах езды от Объединённой военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, около 09:00 по местному времени в пятницу, 15 августа. Документы, как утверждает NPR со ссылкой на одного из этих людей, были забыты в принтере бизнес-центра. Нашедшие их постояльцы сфотографировали листы и отдали их на ресепшн.

Белый дом и Госдепартамент США пока не ответили на запрос журналистов по поводу подлинности найденных документов.

На первой странице, фото которой публикует NPR, указана последовательность встреч на 15 августа, включая конкретные названия помещений на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также там написано, что Трамп намеревался вручить Путину «церемониальный» подарок — настольную статуэтку американского белоголового орлана.

На страницах со 2-й по 5-ю перечислены имена и телефоны трех сотрудников правительства США и имена 13 чиновников из США и России, а фонетические транскрипции обращений ко всем российским делегатам, включая Владимира Путина — «Mr. President POO-tihn».

На страницах 6-7 описывалась сервировка обеда для участников переговоров. В меню, приложенном к документам, упоминалось, что он дается «в честь его превосходительства (in honor of his excellency) Владимира Путина».

Согласно приведенной в документах схеме рассадки, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга, места справа от президента США предназначались для госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета и главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, а слева — для министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Рядом с президентом России должны были сидеть его помощник Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Меню обеда позволяет сделать вывод, что его задумывали довольно простым — из трех блюд, включая зеленый салат, филе-миньон и палтус «Олимпия», с крем-брюле на десерт. Напомним, в результате переговоры продлились значительно меньше запланированного времени, а совместная трапеза была отменена.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор курса лекций по нацбезопасности Джон Майклс заявил NPR, что найденные в отеле документы являются «еще одним доказательством небрежности и некомпетентности администрации Трампа при подготовке к важной встрече». «Нельзя просто так оставлять бумаги в принтере. Все очень просто», — пояснил эксперт.