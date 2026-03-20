Ведущая телеканала MSNBC Стефани Руле заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом у нее сложилось впечатление, что американский лидер больше доверяет российскому президенту Владимиру Путину, чем союзникам США по НАТО в Европе. Об этом она рассказала в эфире программы Ana Cabrera Reports.

По словам журналистки, ее разговор с президентом продлился около 15 минут и затронул широкий круг внешнеполитических тем — от ситуации в Иране до отношений с европейскими партнерами и переговорного процесса по Украине. Руле подчеркнула, что позиция Трампа в отношении Европы оказалась особенно показательной.

Значительную часть беседы президент посвятил критике европейских союзников по НАТО: он заявил, что ни одна из стран альянса не оказала реальной помощи в связи с ситуацией в Ормузском проливе, где напряженность сохраняется уже несколько месяцев. Американский лидер назвал европейских партнеров «бумажными тиграми» и подчеркнул, что без США НАТО не представляет собой ничего значимого. Эти же тезисы, по словам Руле, Трамп ранее публиковал в своей соцсети Truth Social.

«Он сказал: “Абсолютно никто из наших союзников по НАТО не помог нам в том, что касается войны. Нам не нужна их помощь, но они доказали, что они — бумажные тигры”. Он также сказал, что до того, как он пришел в Белый дом, Соединенные Штаты платили 100%. “Сейчас союзники по НАТО платят больше, но они ничего не сделали”», — пересказала слова президента Руле.

Отдельно в разговоре между ними была затронута тема Украины. Журналистка поинтересовалась у Трампа, как он оценивает возможную поддержку со стороны Киева в текущих международных кризисах. Ответ президента, по ее словам, был резким.

«Я спросила об Украине и о том, как Украина помогает и поддерживает нас. Он сказал: “Они ничего не сделали. Все, что [Владимир] Зеленский говорит о том, что Украина сделала для нас, он делает только в политических и PR-целях. Они ничего не сделали”. Он говорит, что Зеленский — очень сложный переговорщик. Он говорит, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным», — сообщила Руле.

В ходе разговора Трамп также подчеркнул, что Путин, по его мнению, не боится Европы и европейских союзников. Этот тезис, как отметила журналистка, стал для нее одним из ключевых сигналов о расстановке приоритетов в глазах американского президента.

«Я бы ясно сказала, что он выразил больше доверия Путину, чем любому из наших европейских союзников», — резюмировала Руле.

Начало разговора, по словам ведущей, было посвящено ситуации вокруг Ирана. Трамп заявил, что США могли бы выйти из текущего конфликта уже сейчас, поскольку американские военные, по его оценке, «уничтожили большую часть страны и ее инфраструктуру». Однако, как утверждает Руле, он считает такой вариант неприемлемым, поскольку иранский режим сможет восстановиться примерно за десять лет, и это не решит проблему в долгосрочной перспективе.

Кроме того, журналистка попросила Трампа прокомментировать его недавние высказывания о возможном «присоединении» Кубы. По ее словам, президент был достаточно сдержан в деталях, но дал понять, что перемены в этом направлении возможны.

«Он был довольно расплывчат, но сказал: “Просто смотрите”. И он пообещал некие изменения, но никаких подробностей не привел», — рассказала Руле.

Тема доверия к российскому лидеру также не впервые поднимается в дискуссиях вокруг внешнеполитического курса Трампа. Ранее президент США неоднократно заявлял, что считает возможным достижение договоренностей с Москвой по украинскому урегулированию, и характеризовал Путина как прагматичного собеседника.