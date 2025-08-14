Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) после того, как трое подростков избили мужчину в образе Владимира Ленина на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Костюшко, видео распространилось в телеграм-каналах. Подростки окружили мужчину на площадке и начали его избивать, заявив, что таким образом «мстят за революцию», пишет портал Ivyborg.ru со ссылкой на очевидцев. Один из нападавших заснял избиение на камеру.

На кадрах видно, что после нескольких попыток защититься мужчина получил удар в лицо и упал. Когда именно произошло нападение, неизвестно. По словам близких пострадавшего, это могло случиться еще в первой половине лета, сообщает «Фонтанка». Одному из нападавших может быть 14 лет.

Сам избитый — 54-летний Федор Житорюк — заявил РЕН ТВ, что не помнит случившегося из-за пережитой в молодости контузии и узнал о произошедшем из видео. По словам мужчины, он не знаком с подростками, которые на него напали.

По словам жителей района, «двойник Ленина» широко известен в округе, общается с местными жителями и ранее не был замечен в провокационном поведении. В разговоре с РЕН ТВ один из жильцов отметил, что пострадавший — «добрый человек, который просто носит образ Ленина» и «никогда <…> пьяный по двору не шатался».

Телеграм-канал «Mash на Мойке» опубликовал видеоролик с извинением одного из подростков, предположительно участвовавшего в избиении мужчины. Молодой человек при этом использовал в речи мат.