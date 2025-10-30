Главный раввин России Берл Лазар подверг критике высказывание муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, прозвучавшее в эфире телеканала «Грозный» 25 октября. Во время участия в программе «Чеченская история. Война и мир» религиозный лидер чеченских мусульман назвал иудеев «врагами Аллаха».

«Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм», — приводит слова Межиева «Грозный Информ».

В своем телевизионном выступлении он также утверждал, что источником идей иудаизма является сатанизм*, а по всему миру, по его словам, «псевдовостоковеды распространяют ложь».

В своем телеграм-канале главный раввин России охарактеризовал эти слова как «оскорбительные для всего еврейского народа и их веры». Он подчеркнул, что подобные высказывания противоречат основам межконфессионального диалога в России.

«По существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — отметил Лазар.

Он также выразил убеждение, что позиция муфтия расходится с официальной линией лидеров мусульманской общины России, которые последовательно выступают за межрелигиозный мир.

Вместе с тем Лазар отметил, что если у отдельных представителей мусульманской общины существуют пробелы в понимании иудейской идеологии, то они могут обратиться за разъяснениями непосредственно к евреям, чтобы получить информацию об их деятельности и защите религиозных ценностей.

Салах-Хаджи Межиев занимает пост председателя духовного управления мусульман Чечни с 2014 года. В 2019 году он был переизбран на второй срок. В сентябре 2023 года муфтий получил почетную грамоту из рук президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров характеризует его деятельность как важный вклад в укрепление ислама в чеченском обществе.

*Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность