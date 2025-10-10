Российский банк запустил пилотный проект мультибанкинга — функционально это клиентам видеть и управлять своими дебетовыми счетами сразу в нескольких российских банках из одного приложения. Такой подход обещает упростить жизнь пользователям, однако есть нюансы.
Что такое мультибанкинг и зачем он нужен
Мультибанкинг — это технология, при которой агрегатор (приложение банка или платежной платформы) показывает баланс и операции по разным банковским счетам пользователя, даже если они открыты в разных банках.
Клиент дает разрешение (API-ключ, токен, OAuth) одному приложению — и оно получает данные с других банков.
Преимущества:
- Удобство — не нужно переключаться между приложениями разных банков.
- Целостный контроль финансов — видно, где «зависают» деньги, как распределяются расходы.
- Быстрые переводы между своими счетами — возможно дешевле и быстрее, если оба банка участвуют в интеграции.
Но есть и риски:
- Централизация уязвимости — если агрегатор будет скомпрометирован, утекут данные сразу из всех аккаунтов.
- Ошибки синхронизации — баланс может отображаться с задержкой или некорректно.
- Не все банки участвуют — интеграция требует технических API и согласия со стороны банка.
- Правовая ответственность — если агрегатор или банк ошибётся, кто ответит за убытки?
Где еще это работает — мировой опыт
Мультибанкинг уже не новинка за рубежом:
- В Европе такие сервисы появились благодаря директивам Open Banking / PSD2. Приложения-агрегаторы показывают счета клиентов разных банков и дают возможность управлять ими — переводить, анализировать расходы.
- В Азии, особенно в Китае и Индии, финтехи давно интегрируют счета и кошельки в единые панели управления.
- В Северной Америке (США, Канада) приложения-финансы часто предлагают «link all accounts» (связывание всех счетов) как одну из функций управления личными финансами.
Таким образом, мультибанкинг — не изобретение России, а часть глобальной тенденции к “финансовой унификации” интерфейсов.
Российская специфика
- Российские банки традиционно держат системы закрытыми — перейти к открытым API сложнее.
- Многие пользователи используют счета в разных банках (для зарплаты, бизнес-активности и т.д.).
- Регулятор — Центральный банк — может задать стандарты безопасности и требования к агрегаторам.
Инфраструктура платежей, как Система быстрых платежей (СБП), уже показывает, что межбанковская интеграция возможна в масштабах страны.