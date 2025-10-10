Российский банк запустил пилотный проект мультибанкинга — функционально это клиентам видеть и управлять своими дебетовыми счетами сразу в нескольких российских банках из одного приложения. Такой подход обещает упростить жизнь пользователям, однако есть нюансы.

Что такое мультибанкинг и зачем он нужен

Мультибанкинг — это технология, при которой агрегатор (приложение банка или платежной платформы) показывает баланс и операции по разным банковским счетам пользователя, даже если они открыты в разных банках.

Клиент дает разрешение (API-ключ, токен, OAuth) одному приложению — и оно получает данные с других банков.

Преимущества:

Удобство — не нужно переключаться между приложениями разных банков.

Целостный контроль финансов — видно, где «зависают» деньги, как распределяются расходы.

Быстрые переводы между своими счетами — возможно дешевле и быстрее, если оба банка участвуют в интеграции.

Но есть и риски:

Централизация уязвимости — если агрегатор будет скомпрометирован, утекут данные сразу из всех аккаунтов.

Ошибки синхронизации — баланс может отображаться с задержкой или некорректно.

Не все банки участвуют — интеграция требует технических API и согласия со стороны банка.

Правовая ответственность — если агрегатор или банк ошибётся, кто ответит за убытки?

Где еще это работает — мировой опыт

Мультибанкинг уже не новинка за рубежом:

В Европе такие сервисы появились благодаря директивам Open Banking / PSD2. Приложения-агрегаторы показывают счета клиентов разных банков и дают возможность управлять ими — переводить, анализировать расходы.

В Азии, особенно в Китае и Индии, финтехи давно интегрируют счета и кошельки в единые панели управления.

В Северной Америке (США, Канада) приложения-финансы часто предлагают «link all accounts» (связывание всех счетов) как одну из функций управления личными финансами.

Таким образом, мультибанкинг — не изобретение России, а часть глобальной тенденции к “финансовой унификации” интерфейсов.

Российская специфика

Российские банки традиционно держат системы закрытыми — перейти к открытым API сложнее.

Многие пользователи используют счета в разных банках (для зарплаты, бизнес-активности и т.д.).

Регулятор — Центральный банк — может задать стандарты безопасности и требования к агрегаторам.

Инфраструктура платежей, как Система быстрых платежей (СБП), уже показывает, что межбанковская интеграция возможна в масштабах страны.