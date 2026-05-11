Минздрав России намерен сокращать бумажную нагрузку на врачей с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас в систему уже вводят несколько таких решений, одно из них внедряется. «Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи», — заявил министр.

Он уточнил, что анализ с помощью ИИ занимает несколько секунд, тогда как раньше на это могло уходить до получаса.

«Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд решений технологических: фиксация, транскрибация речи, суммаризация. Это все очень активно приходит в нашу практику», — добавил Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в том числе в здравоохранении.

Тема внедрения ИИ в медицину обсуждается не первый год. В сентябре 2024 года «Коммерсантъ» писал, что Минздрав прорабатывает изменения в законодательстве для снятия правовых ограничений, мешающих использовать обезличенные персональные данные, включая медицинские, при разработке ИИ-решений.

Тогда в ведомстве заявляли, что такие подходы соответствуют стратегии развития искусственного интеллекта в России, а в стране уже зарегистрированы десятки медицинских изделий с применением искусственного интеллекта.