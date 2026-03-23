В службу поддержки сервиса знакомств Twinby поступает втрое больше мужских жалоб на женщин, чем обращений с обратной стороны, сообщает «Лента.ру». Чаще всего пользователи жалуются на нарушения в анкетах и подозрительную активность.

Согласно полученным данным, на долю мужских жалоб приходится порядка 76% от общего числа всех обращений в техподдержку платформы. Представители сильного пола чаще всего сигнализируют о так называемой подозрительной активности в анкетах, куда входят спам-рассылки, аккаунты, управляемые ботами, навязчивые ссылки на сторонние ресурсы, а также откровенная реклама платных услуг.

Женщины в своих жалобах делают акцент на совершенно иных аспектах: к числу главных раздражителей они относят получение неприличных фотографий и оскорбительные текстовые сообщения, которые расценивают как недопустимые в рамках культурного общения.

Эксперты Twinby отмечают, что фейковых и мошеннических аккаунтов, зарегистрированных на женщин, оказалось больше, чем аналогичных анкет, созданных от лица мужчин.

Как поясняют аналитики, мужчины в онлайн-знакомствах демонстрируют более низкий порог бдительности при переходе на сторонние площадки или выполнении просьб собеседницы, а для обмана женщин злоумышленникам требуется значительно больше временных затрат и усилий, поскольку они склонны более тщательно проверять информацию.

Ранее россиянок предупредили о мошенниках, которые используют современные технологии, включая нейросети, для создания убедительных образов идеальных мужчин, знакомятся от их имени с женщинами и разводят их на деньги. По словам экспертов, такой преступной деятельностью могут заниматься даже люди, не имеющие особых технических навыков, поскольку ИИ-сервисы получили широкую доступность и достаточно просты в эксплуатации.