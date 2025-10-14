Наушники давно стали неотъемлемой частью жизни — их надевают в транспорте, на работе, перед сном. Но постоянное воздействие звука напрямую в ухо создаёт нагрузку, к которой слуховая система человека не приспособлена.

Как наушники влияют на слух

Внутриканальные модели направляют звук прямо на барабанную перепонку, а при длительном использовании могут повреждать чувствительные волосковые клетки внутреннего уха. Это приводит к шуму в ушах, снижению слуха и даже воспалениям.

При плотной посадке наушники удерживают влагу и тепло, что создает благоприятную среду для бактерий и может вызвать наружный отит.

Ranjit Pradhan / Unsplash

Что говорят исследования

Исследования показывают: длительное прослушивание на высокой громкости вызывает воспаление, спазмы сосудов и повышенную нагрузку на слуховой нерв.
Ученые отмечают, что даже «умные» устройства влияют на мозг — длительный шум снижает концентрацию, ускоряет утомляемость и может вызывать головные боли.

Бытовые привычки, которые усугубляют вред

К рискам добавляются и простые ошибки: редкая очистка наушников, привычка слушать музыку на улице при высокой громкости, отсутствие перерывов. Всё это формирует накопительный эффект, который со временем отражается на восприятии звуков.

Melanie Klepper / Unsplash

Как снизить риски

Врачи советуют придерживаться правила «60/60» — слушать не громче 60% максимальной громкости и не дольше 60 минут подряд, делая паузы и давая ушам отдых.
Музыка остаётся источником удовольствия, но не стоит забывать: даже современные устройства не отменяют законов физиологии.