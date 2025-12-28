Новый год невозможно представить без музыки. Песни создают особое настроение, вызывают воспоминания о детстве и объединяют семью за праздничным столом. RTVI собрал подборку самых популярных новогодних песен России и зарубежья, которые давно стали символами торжества.

Русские новогодние песни

«Кабы не было зимы» — Валентина Толкунова (из м/ф «Зима в Простоквашино», 1980)

Песня была исполнена Валентиной Толкуновой специально для мультфильма и стала популярной студийной композицией, звучащей на концертах и в телепередачах. «Звенит январская вьюга» — Нина Бродская (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

Песня, исполненная Ниной Бродской, стала культовой в советской кинематографии. «Расскажи, Снегурочка» — Клара Румянова и Анатолий Папанов (из м/ф «Ну, погоди!», 1974)

Песня прозвучала в 8‑м выпуске мультфильма, вокально ее исполнили Клара Румянова и Анатолий Папанов. «Пять минут» — Людмила Гурченко (из фильма «Карнавальная ночь», 1956)

Один из самых известных советских новогодних хитов, регулярно звучит на праздничных концертах. «В лесу родилась елочка» — традиционная детская песня

Народная песня, известная каждой семье, символ новогоднего праздника для всех поколений. «Маленькой елочке холодно зимой» — традиционная детская песня

Любимая песня советских и российских детей, часто звучит на елках и концертах. «Новогодняя» — Дискотека Авария

Современный праздничный хит, популярный с конца 1990-х годов, часто звучит на вечеринках и телевидении.

Зарубежные новогодние песни

All I Want for Christmas Is You — Mariah Carey (1994)

Современная классика Рождества и Нового года, ежегодно возвращается в чарты по всему миру. Last Christmas — Wham! (1984)

Популярная рождественская песня, признанная одной из самых узнаваемых мелодий зимних праздников, часто звучит в новогодних подборках. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! — Frank Sinatra (1950)

Зимняя песня о снежной погоде, ставшая стандартом для рождественских и новогодних вечеринок. Happy New Year — ABBA (1980)

Песня шведской группы, ассоциирующаяся с началом нового года и надеждой на лучшее будущее. Feliz Navidad — José Feliciano (1970)

Классическая рождественская песня на испанском языке, популярная особенно в странах Латинской Америки, известная также по всему миру и часто звучащая в новогодних и рождественских плейлистах. Jingle Bells — традиционная песня

Самая узнаваемая зимняя мелодия в мире, популярна в США, Европе и России. White Christmas — Bing Crosby (1942)

Классическая рождественская песня, признанная одной из самых продаваемых композиций всех времен, символ зимней сказки.

Музыка вокруг нас

Нельзя забывать, что музыка сопровождает праздник повсюду: в магазинах, на улицах и даже в лифтах. Она превращает обычный декабрьский день в магическое ожидание чего-то особенного. Многие начинают слушать новогодние композиции уже с конца ноября — это становится своего рода ритуалом подготовки к празднику.

Почему музыка важна

Музыка формирует эмоциональный фон праздника. Она объединяет поколения, помогает вспомнить детство и подаренные эмоции, а также создает ощущение тепла и уюта. Независимо от того, выбираете ли вы классические советские песни, современные хиты или любимые зарубежные композиции, главное — чтобы они приносили радость и создавали атмосферу волшебства.