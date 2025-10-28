Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП музыканта и певца Васи Обломова* (настоящее имя — Василий Гончаров*). На это обратил внимание «Постньюс».

Согласно данным из ЕГРИП, решение ФАС о ликвидации предприятия Гончарова* вступило в силу 27 октября. В выписке из реестра указано, что музыкант сам обратился с соответствующей просьбой. Бизнес был связан с деятельностью в области звукозаписи и издания музыки, теле- и радиовещанием.

С 1999 года Гончаров* выступал в составе группы «Чебоза» и под псевдонимом Вася Обломов*, который принес ему наибольшую известность. В 2010 году на его YouTube канале появился клип на песню «Еду в Магадан» — эту песню он позже исполнял в эфире Первого канала и СТС. Другие федеральные телеканалы снимали сюжеты об этой песне.

В начале и середине 2010-х Гончаров* выпустил несколько альбомов с сатирическими песнями под псевдонимом Вася Обломов*. Был сооснователем проекта «Господин хороший», в которой вместе с актером Михаилом Ефремовым читал стихи на политические темы.

В 2022 году СМИ писали, что певец покинул Россию после начала специальной военной операции и теперь живет в США вместе с семьей. В 2024 году активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Минюст с требованием признать Гончарова* иноагентом из-за песни «Письмо Санта-Клаусу», в которой содержится «сплошная государственная антипропаганда».

В апреле 2025 года Гончарова* внесли в реестр иностранных агентов. Как указал Минюст, музыкант распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Ведомство также отметило, что он распространял материалы, создающие негативный образ российской армии.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов