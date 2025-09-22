В Кабардино-Балкарии сотрудники МВД России в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали экс-депутата Госдумы, бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщается в телеграм-канале крымского управления ведомства.

В отношении Бальбека возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и клевете (ч.5 ст. 128.1 УК). По обеим статьям максимальный срок лишения свободы — пять лет. Суд уже арестовал бывшего парламентария, а полиция продолжает работу по делу.

По решению суда Бальбек уже взят под стражу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

В конце июня СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Mash на волне» писали о возможном мошенничестве со стороны Бальбека и его бегстве в Турцию, однако эта информация не была подтверждена. Официальный статус дело приобрело лишь в августе, когда МВД по Крыму объявило экс-депутата в розыск.

Руслан Бальбек родился в 1977 году в Узбекистане, образование получил в Крыму. С 2007 по 2012 год он был делегатом курултая (национального съезда) крымско-татарского народа* и придерживался оппозиционной по отношению к меджлису позиции. В 2011 году Бальбек возглавил оппозиционную меджлису организацию «Поколение Крым», что в 2014 году привело к назначению его на пост вице-премьера Крыма после отклонения кандидатуры от меджлиса.

В период с 2016 по 2021 год политик занимал должность депутата Госдумы, а перед избранием в федеральный парламент в течение двух лет работал заместителем главы правительства Республики Крым.

После начала работы в Госдуме в 2016 году Бальбека внесли в санкционные списки США и Евросоюза как депутата, представлявшего в парламенте Крым.

*«Меджлис крымскотатарского народа» в России признан экстремистской организацией и запрещен