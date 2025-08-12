Краснодарская полиция отказалась возбудить уголовное дело по заявлению семьи участника СВО Александра Третьяка, которого похоронили голым с черным пакетом для мусора на голове. Об этом близкие покойного рассказали Инфо24.

Они обращались в полицию с заявлением о том, что сотрудники бюро ритуальных услуг в Анапе, обслуживавшие похороны Александра, предположительно совершили мошенничество — положили тело покойника в гроб без одежды, с черным полиэтиленовым пакетом на голове.

Сами ритуальщики ранее объяснили случившееся тем, что похоронами якобы занимался новый сотрудник бюро, который попросту «не разобрался», и вернули часть оплаты.

Друзья Третьяка утверждают, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято без опроса девушки покойного Юлии и других присутствовавших на похоронах, которые помогали организовывать прощание с Александром. Кроме того, по их словам, в документах МВД указано, что менеджер бюро ритуальных услуг якобы запросила за похороны Третьяка 17 тысяч рублей, тогда как Юлия заявила, что платила 54 тысячи рублей.

Адвокат Юлии добавил, что претензии у близких Третьяка возникли не только к отсутствию одежды на теле покойного. По его словам, тело не было подготовлено к захоронению должным образом: сотрудники ритуального бюро «не приняли мер по бальзамированию» и маскировке последствий проведенного вскрытия и следов травм неизвестного происхождения. Теперь юрист и его клиентка собираются обращаться в прокуратуру.

Телеграм-канал Kub Mash связался с разными инстанциями, так или иначе причастными к ситуации. В анапском морге не смогли прокомментировать случившееся и переадресовали все вопросы в региональный Минздрав. Там, в свою очередь, заявили, что не имеют отношение к похоронам, поскольку судмедэксперт только выдает свидетельство о смерти. «Почему в морге работают частные ритуальщики — тоже не объяснили», — добавляет канал.

В администрации Анапы оказались не в курсе случившегося, и заверили, что не получали жалоб по поводу похорон Третьяка. Также городские власти напомнили, что за работу морга должно отвечать министерство здравоохранения. Руководитель «муниципальной ритуалки» и супруг внучки хозяйки похоронного бюро Сергей Слюсарь тоже заявил, что ничего не знает о случившемся. Участковый уполномоченный, который принял заявление от родственников покойного и отказался заводить дело, отправил журналистов в пресс-службу МВД.

Александр Третьяк принимал участие в СВО, осенью 2024 года вернулся домой на реабилитацию и собирался жениться. Молодой человек умер 15 июля на пляже анапского санатория «Русь» от остановки сердца. Его похороны состоялись 19 июля. Предполагалось, что гроб останется закрыт, но родственники молодого человека, прибыв на кладбище, забеспокоились, не перепутали ли тело в похоронном бюро, поэтому открыли крышку.

Выяснилось, что труп положили в гроб обнаженным, с черным полиэтиленовым пакетом на голове, и прикрыли старым одеялом. Религиозные атрибуты, подушка, одежда и вещи покойного, которые родственники передали ритуальщикам для подготовки к захоронению, куда-то исчезли. Кроме того, по внешнему состоянию тела близкие Третьяка сделали вывод, что оно слишком сильно разложилось — возможно, из-за того, что хранилось не в холодильнике.

Сотрудники кладбища разделили возмущение членов семьи покойного и признали, что «бомжей лучше хоронят». По их словам, за время своей работы они еще ни разу не сталкивались с подобным отношением. В бюро ритуальных услуг извинились, свалили вину на нового сотрудника, вернули часть уплаченных за похороны денег и привезли вещи. Но привести усопшего в порядок не удалось, поскольку уже началась заупокойная служба, так что его похоронили как есть.