Число желающих переселиться в Россию соотечественников в первом полугодии 2025 года выросло на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Об этом RTVI сообщили в МВД.

В первом полугодии 2025 года МВД приняло 8019 заявлений от соотечественников, желающих принять участие в госпрограмме по добровольному переселению в России, сообщили RTVI в ведомстве.

Если считать с членами семей, по этим заявлениям переехать в российские регионы могут более 18,8 тысяч человек. Годом ранее, как следует из данных МВД, опубликованных в системе ЕМИСС, заявлений было на 1,5 тысячи меньше.

Еще 973 заявления на переселения подали соотечественники на территории России — на переезд более 1,6 тысяч человек, включая членов семей. В первом полугодии 2024 года таких было на 30% больше — 1270.

Большинство соотечественников, изъявивших желание вернуться в Россию, являются гражданами Казахстана (34,1%), Киргизии (16%), Узбекистана (15,3%), Туркмении (12,2%), Германии (5,7%), Армении (3,5%), Таджикистана (2,9%) и Молдавии (2,2%), сообщили RTVI в МВД.