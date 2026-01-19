Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре «Перспективы развития мировой экономики» скорректировал прогнозы экономического роста на ближайшие годы. Для России фонд ожидает умеренный рост, который, однако, будет отставать от официальных ожиданий российских властей, следует из данных отчета, размещенного на сайте организации.

МВФ снизил оценку роста ВВП России на 2026 год с 1,0% до 0,8%. Эта цифра ниже прогноза Минэкономразвития (1,3%), но находится в рамках диапазона, заявленного Банком России (0,5—1,5%). На 2027 год фонд прогнозирует ускорение роста до 1,0%. Такая оценка существенно ниже ожиданий как Банка России (1,5—2,5%), так и Минэкономразвития (2,8%). Оценка за 2025 год осталась на прежнем уровне в 0,6%.

В целом, фонд проявил умеренный оптимизм в отношении мировой экономики, повысив прогноз ее роста на 2026 год на 0,2 процентных пункта до 3,3%. Эта стабилизация объясняется балансом факторов: инвестиционный бум в сфере технологий и искусственного интеллекта, особенно в Северной Америке и Азии, компенсирует негативное влияние торговой напряженности.

При этом МВФ предупреждает о сохраняющихся рисках, включая возможную резкую коррекцию на финансовых рынках, связанную с переоценкой эффекта от ИИ, а также эскалацию геополитических и торговых конфликтов.

Фонд улучшил прогнозы для ряда крупнейших экономик. Ожидается, что в 2026 году экономика США вырастет на 2,4% (прогноз повышен на 0,3 п.п.), Китая — на 4,5% (+0,3 п.п.), Индии — на 6,4% (+0,2 п.п.). Прогноз для еврозоны повышен до 1,3%. Одновременно МВФ ожидает снижения средней цены на нефть в 2026 году на 8,5%, до $62,13 за баррель, что является одним из наиболее заметных изменений в обзоре.